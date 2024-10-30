Украинцы могут потерять важные выплаты: что известно об изменениях

Нововведение имеет целью разграничить понятия "инвалидность" и "трудоспособность", создав три новых статуса, определяющих форму и объем поддержки.

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В Украине скоро вступит в силу новая реформа социального страхования, обладающая значительным потенциалом. Она вводит три новых статуса трудоспособности, которые будут определять право на получение социальных выплат. Лица, признанные трудоспособными и способными к самообеспечению, не будут получать социальные выплаты. Об этом пишет Минсоцполитики.

Нововведения предполагают существенную трансформацию системы социального страхования с целью эффективной поддержки людей, которые получили травмы или страдают от серьезных заболеваний, а также максимального восстановления их способности к активной жизни.

Законопроект также направлен на разграничение понятий "инвалидность" и "трудоспособность", вводя три новых статуса, которые будут определять формы и объемы поддержки. Эта градация позволит адаптировать социальные выплаты и другие виды помощи в зависимости от состояния здоровья и уровня самообеспечения:

полное устойчивое ограничение трудоспособности – предусматривает автоматические ежемесячные выплаты людям, полностью утратившим способность к труду и не могут самостоятельно обеспечивать свое существование;

частичное ограничение трудоспособности – для лиц, сохраняющих определенный потенциал к труду, но нуждающихся в помощи в обучении или трудоустройстве. В этом случае выплаты будут производиться при условии активного трудоустройства или участия в программах адаптации;

трудоспособные лица – этот статус будет предоставляться людям, которые считаются способными самостоятельно работать и обеспечивать свои потребности, а следовательно, не будут нуждаться в социальных выплатах.

Таким образом, государство предлагает гибкий подход, при котором выплаты будут осуществляться только тем, кто действительно нуждается в финансовой поддержке. Законопроект включает платформу "Потенциал" — современную систему социального страхования, которая объединяет социальные и медицинские услуги с использованием цифровых технологий.

Это позволит обеспечить прозрачность и оперативность в обработке каждого случая, сводя к минимуму бюрократические процедуры и обеспечивая комфортное и быстрое получение помощи. Через платформу граждане смогут подавать документы на реабилитацию, страховые выплаты, получать консультации и записываться на программы трудоустройства.

Одним из революционных шагов отказ от традиционной системы медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) в пользу оценки состояния здоровья мультидисциплинарными командами. Такие команды будут использовать цифровые инструменты для определения инвалидности и трудоспособности личности. Кроме медицинских показателей, оценка будет включать возможность возвращения к работе, что будет способствовать более объективной и детальной оценке каждого случая.

Для граждан, полностью утративших трудоспособность, государство намерено увеличить размер страховых выплат. Тем, кто частично восстановил здоровье и способен к труду, будет предоставлена помощь в форме бесплатных медикаментов, вспомогательных реабилитационных средств, профессионального переобучения и социальных услуг. Реформа предусматривает комплексный подход к реабилитации, который охватывает:

продлен оплачиваемый период реабилитации – отныне оплачиваемый отпуск на восстановление здоровья может длиться до года;

увеличение выплат при реабилитации – новый тип больничного предполагает, что реабилитационные выплаты будут достигать от 70% до 100% средней зарплаты;

сохранение рабочего места – работники, нуждающиеся в длительной реабилитации, не будут под угрозой увольнения, даже если их нетрудоспособность превышает четыре месяца, что является значительным изменением в действующем законодательстве.

Одной из важных новелл закона является электронный кейс-менеджмент, который обеспечит автоматизированное управление случаями инвалидности. Это объединит социальные и медицинские данные в единую цифровую систему, что облегчит взаимодействие с медицинскими учреждениями и государственными учреждениями, а также ускорит оказание необходимой помощи.

Реформа предусматривает сохранение действующих социальных гарантий для лиц с инвалидностью, в частности, выплату пенсий и ежемесячной поддержки. Люди, получающие пенсию по инвалидности, будут продолжать получать ее по-прежнему. Это подчеркивает, что реформа направлена на улучшение, а не на уменьшение уровня социальной поддержки.

Законопроект также устанавливает новые правила защиты людей с ограниченной работоспособностью. В частности, за человеком, который проходит длительный процесс реабилитации, будет сохраняться рабочее место более четырех месяцев. Это гарантирует стабильность для тех, кто получил тяжелую травму или болезнь и требует времени на полное восстановление.

Напомним, некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет, так как в 2024 году для этого нужно иметь минимум 31 год страхового стажа. Те, кому стажа не хватает, имеют возможность его докупить.

Также Фокус писал, что в Украине гражданам, которые получают пенсию и одновременно работают, рассчитывают выплаты по несколько иным правилам, чем другим.в