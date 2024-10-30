Українці можуть втратити важливі виплати: що відомо про зміни

Нововведення має на меті розмежувати поняття "інвалідність" і "працездатність", створивши три нові статуси, що визначають форму та обсяг підтримки.

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В Україні незабаром набуде чинності нова реформа соціального страхування, що має значний потенціал. Вона запроваджує три нові статуси працездатності, які визначатимуть право на отримання соціальних виплат. Особи, визнані працездатними і здатними до самозабезпечення, не отримуватимуть соціальні виплати. Про це пише Мінсоцполітики.

Нововведення передбачають суттєву трансформацію системи соціального страхування з метою ефективної підтримки людей, які зазнали травм або страждають від серйозних захворювань, а також максимального відновлення їхньої здатності до активного життя.

Законопроєкт також спрямований на розмежування понять "інвалідність" і "працездатність", запроваджуючи три нові статуси, які визначатимуть форми та обсяги підтримки. Ця градація дасть змогу адаптувати соціальні виплати та інші види допомоги залежно від стану здоров'я та рівня самозабезпечення:

повне стійке обмеження працездатності — передбачає автоматичні щомісячні виплати людям, які повністю втратили здатність до праці та не можуть самостійно забезпечувати своє існування;

часткове обмеження працездатності — для осіб, які зберігають певний потенціал до праці, але потребують допомоги в навчанні або працевлаштуванні. У цьому разі виплати здійснюватимуться за умови активного працевлаштування або участі в програмах адаптації;

працездатні особи — цей статус надаватимуть людям, які вважаються здатними самостійно працювати та забезпечувати свої потреби, а отже, не потребуватимуть соціальних виплат.

Держава пропонує гнучкий підхід, за якого виплати здійснюватимуться лише тим, хто справді потребує фінансової підтримки. Законопроєкт охоплює платформу "Потенціал" — сучасну систему соціального страхування, яка об'єднує соціальні та медичні послуги з використанням цифрових технологій.

Це дасть змогу забезпечити прозорість та оперативність в опрацюванні кожного випадку, зводячи до мінімуму бюрократичні процедури та забезпечуючи комфортне і швидке отримання допомоги. Через платформу громадяни зможуть подавати документи на реабілітацію, страхові виплати, отримувати консультації та записуватися на програми працевлаштування.

Одним із революційних кроків є відмова від традиційної системи медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) на користь оцінки стану здоров'я мультидисциплінарними командами. Такі команди використовуватимуть цифрові інструменти для визначення інвалідності та працездатності особи. Окрім медичних показників, оцінка передбачатиме можливість повернення до роботи, що сприятиме об'єктивнішому та детальнішому аналізу кожного випадку.

Для громадян, які повністю втратили працездатність, держава має намір збільшити розмір страхових виплат. Тим, хто частково відновив здоров'я і здатний до праці, буде надано допомогу у формі безоплатних медикаментів, допоміжних реабілітаційних засобів, професійного перенавчання та соціальних послуг. Реформа передбачає комплексний підхід до реабілітації, який охоплює:

продовжено оплачуваний період реабілітації — відтепер оплачувана відпустка на відновлення здоров'я може тривати до року;

збільшення виплат при реабілітації — новий тип лікарняного передбачає, що реабілітаційні виплати сягатимуть від 70% до 100% середньої зарплати;

збереження робочого місця — працівники, які потребують тривалої реабілітації, не будуть під загрозою звільнення, навіть якщо їхня непрацездатність перевищує чотири місяці, що є значною зміною в чинному законодавстві.

Однією з важливих новацій закону є електронний кейс-менеджмент, який забезпечить автоматизоване управління випадками інвалідності. Це об'єднає соціальні та медичні дані в єдину цифрову систему, що полегшить взаємодію з медичними закладами та державними установами, а також прискорить надання необхідної допомоги.

Реформа передбачає збереження чинних соціальних гарантій для осіб із інвалідністю, зокрема, виплату пенсій і щомісячної підтримки. Люди, які отримують пенсію по інвалідності, продовжуватимуть її отримувати. Це підтверджує, що реформа спрямована на поліпшення, а не на зменшення рівня соціальної підтримки.

Законопроєкт також встановлює нові правила захисту людей із обмеженою працездатністю. Зокрема, за людиною, яка проходить тривалий процес реабілітації, зберігатиметься робоче місце понад чотири місяці. Це гарантує стабільність для тих, хто зазнав важкої травми чи хвороби і потребує часу на повне відновлення.

Нагадаємо, деякі українці не зможуть вийти на пенсію в 60 років, оскільки у 2024 році для цього потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Ті, кому стажу не вистачає, мають можливість його докупити.

Також Фокус писав, що в Україні громадянам, які отримують пенсію і одночасно працюють, розраховують виплати за дещо іншими правилами, ніж іншим.