"Good luck next time": Рада отменила повышение зарплат прокурорам, — Железняк (фото)

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что за такое решение проголосовали 242 народных депутата.

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Верховная Рада поддержала поправку, которая повышает зарплаты прокурорам в Украине в 2025 году. Об этом у себя в Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Только что зал все же поддержал правку №155, которая отменяет повышение зарплат прокурорам!" — написал нардеп.

По словам Железняка, за такое решение проголосовали 242 народных депутата.

"Спасибо коллегам, кто боролся за это. Прокуроры, good luck next time)", — отметил нардеп.

Рада отменила повышение зарплат прокурорам Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Напомним, ранее Железняк сообщал, что в Раде хотят повысить зарплаты прокурорам на 37%. По настоянию депутатов из профильного комитета и первого заместителя генпрокурора Алексея Хоменко и председателя Совета прокуроров бюджетный комитет все же отклонил поправку, которая убирает увеличение трат на зарплаты прокурорам на почти 3 млрд грн. Хотя правки были учтены и рекомендованы рабочей группой.

Кроме того, нардеп Железняк раскритиковал "тысячу от Зеленского". По словам народного депутата, у Украины нет лишних денег ни своих, ни от партнеров. При этом инициатива не требует голосования народных депутатов.