"Идиотская инициатива": нардеп Железняк раскритиковал "тысячу от Зеленского" (видео)

По словам народного депутата Ярослава Железняка, у Украины нет лишних денег ни своих, ни от партнеров. При этом инициатива не требует голосования народных депутатов.

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Народный депутат Ярослав Железняк раскритиковал "тысячу от Зеленского", которую президент пообещал выплатить всем украинцам. Об этом сообщает телеканал "Еспресо".

По словам нардепа, тот, кто это придумал, должен быть немедленно уволен, а если человек еще и чиновник — то должен понести ответственность за это решение.

"Я считаю это абсолютно идиотской инициативой, не имеющей никакой корреляции ни со здравым смыслом, ни с военной экономикой, ни с банальным пониманием хотя бы основ государственной политики", — заявил он.

Железняк сказал, что у Украины нет лишних денег на тысячу от Зеленского: ни своих, ни от партнеров.

"Когда чиновники выходят и говорят, что у нас есть неиспользованные деньги, то пускай скажут чьи это деньги. Это же, наверное, достаточно легко понять. У нас нет необходимости просто так выдавать 1000 гривен. Если хотите помочь людям, то у нас есть ВПЛ, у нас есть учителя, которым мы снижаем этим бюджетом зарплату. У нас есть много расходов, которые связаны с войной, но не являются военными расходами. Как минимум, реабилитация военных", — заявил депутат.

По его словам, эта инициатива не требует голосования народных депутатов.

"Она настолько идиотская, что они хотят прогонять эти деньги через национальный кэшбек", — отметил нардеп.

Он заявил, что внес правки в бюджет на 2025 год, чтобы финансирование национального кэшбека убрали, однако уверен, что это предложение будет проигнорировано правительством.

"Соответственно, нам очень тяжело найти любые варианты, по которым мы можем это остановить", — сказал нардеп.

Железняк надеется, что здравый смысл и публичный негатив смогут повлиять.

Тысяча от Зеленского: что известно

Напомним, 25 октября Владимир Зеленский заявил, что в Украине с 1 декабря стартует новая социальная программа, которая будет направлена на то, чтобы помочь семьям.

"Тысяча гривен на человека — на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества. Билеты — это "Укрзалiзниця". Украинские лекарственные средства", — заявил Владимир Зеленский.

Позже замминистра экономики Алексей Соболев сказал, что выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Использовать деньги можно в течение декабря-января-февраля.