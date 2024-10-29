"Ідіотська ініціатива": нардеп Железняк розкритикував "тисячу від Зеленського" (відео)

За словами народного депутата Ярослава Железняка, в України немає зайвих грошей ні своїх, ні від партнерів. При цьому ініціатива не потребує голосування народних депутатів.

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Народний депутат Ярослав Железняк розкритикував "тисячу від Зеленського", яку президент пообіцяв виплатити всім українцям. Про це повідомляє телеканал "Еспресо".

За словами нардепа, той, хто це придумав, має бути негайно звільнений, а якщо людина ще й чиновник — то має понести відповідальність за це рішення.

"Я вважаю це абсолютно ідіотською ініціативою, яка не має жодної кореляції ні зі здоровим глуздом, ні з військовою економікою, ні з банальним розумінням хоча б основ державної політики", — заявив він.

Железняк сказав, що в України немає зайвих грошей на тисячу від Зеленського: ні своїх, ні від партнерів.

"Коли чиновники виходять і кажуть, що в нас є невикористані гроші, то нехай скажуть, чиї це гроші. Це ж, напевно, досить легко зрозуміти. У нас немає необхідності просто так видавати 1000 гривень. Якщо хочете допомогти людям, то у нас є ВПО, у нас є вчителі, яким ми знижуємо цим бюджетом зарплату. У нас є багато видатків, які пов'язані з війною, але не є військовими видатками. Як мінімум, реабілітація військових", — заявив депутат.

За його словами, ця ініціатива не потребує голосування народних депутатів.

"Вона настільки ідіотська, що вони хочуть проганяти ці гроші через національний кешбек", — зазначив нардеп.

Він заявив, що вніс правки до бюджету на 2025 рік, щоб фінансування національного кешбеку прибрали, однак упевнений, що цю пропозицію проігнорує уряд.

"Відповідно, нам дуже важко знайти будь-які варіанти, за якими ми можемо це зупинити", — сказав нардеп.

Железняк сподівається, що здоровий глузд і публічний негатив зможуть вплинути.

Тисяча від Зеленського: що відомо

Нагадаємо, 25 жовтня Володимир Зеленський заявив, що в Україні з 1 грудня стартує нова соціальна програма, яка буде спрямована на те, щоб допомогти сім'ям.

"Тисяча гривень на людину — на сім'ю це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Квитки — це "Укрзалізниця". Українські лікарські засоби", — заявив Володимир Зеленський.

Пізніше заступник міністра економіки Олексій Соболєв сказав, що виплати надходитимуть на карту "Національного кешбеку". Використовувати гроші можна протягом грудня-січня-лютого.