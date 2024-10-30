"Good luck next time": Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам, — Железняк (фото)

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що за таке рішення проголосували 242 народні депутати.

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Верховна Рада підтримала поправку, яка підвищує зарплати прокурорам в Україні у 2025 році. Про це у себе в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Щойно зал все ж таки підтримав правку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам!" — написав нардеп.

За словами Железняка, за таке рішення проголосували 242 народні депутати.

"Дякую колегам, хто боровся за це. Прокурори, good luck next time)", — зазначив нардеп.

Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Нагадаємо, раніше Железняк повідомляв, що в Раді хочуть підвищити зарплати прокурорам на 37%. За наполяганням депутатів із профільного комітету і першого заступника генпрокурора Олексія Хоменка та голови Ради прокурорів бюджетний комітет усе ж відхилив поправку, яка прибирає збільшення витрат на зарплати прокурорам на майже 3 млрд грн. Хоча поправки були враховані і рекомендовані робочою групою.

Крім того, нардеп Железняк розкритикував "тисячу від Зеленського". За словами народного депутата, в України немає зайвих грошей ні своїх, ні від партнерів. При цьому ініціатива не потребує голосування народних депутатів.