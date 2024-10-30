Какие пенсии получают действующие министры и их заместители: названы суммы

Самая большая пенсия составляет более 40 тыс. грн, а меньше всего – 5,3 тыс. грн.

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В Украине только два действующих министра в своих декларациях указали информацию о получаемых пенсиях. Среди них — 43-летний министр финансов Сергей Марченко, который на протяжении последних 9 лет включает пенсионные выплаты в свои декларации. Также пенсии получают заместители министров, являющиеся ветеранами войны. Об этом говорится в публикации OBOZ.UA.

Министр финансов Сергей Марченко, которому 43 года, задекларировал свою пенсию за 2023 год в размере 64 520 грн, что составляет 5 376 грн в месяц. Он начал декларировать свою пенсию с 2015 года, когда ему было всего 34 года, с момента подачи первой декларации. При этом несколько лет назад в интервью министр упоминал, что "мне, 40-летнему, на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит".

Пенсию также получает 48-летний Олег Можный, который занимает должность первого заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В прошлом году он указал в своей декларации среднюю выплату в размере 251 160 грн (20 930 грн).

Игорь Бескаравайный, заместитель министра экономики Украины, получает ежемесячную пенсию в размере 11 229 грн. Несмотря на свои 34 года, он является ветераном, служившим в 93-й отдельной механизированной бригаде (ныне — "Холодный Яр"). В 2015 году он участвовал в боевых действиях на востоке страны, где получил ранение в районе Карловки Донецкой области, как указано на сайте министерства.

63-летняя Светлана Воробей, заместитель министра финансов, является одной из немногих пенсионеров среди министров и их заместителей, кто действительно достиг пенсионного возраста и получает пенсию. В 2023 году она получила от Пенсионного фонда Украины 251 160 грн, что составляет 20 930 грн в месяц.

Глава МВД Игорь Клименко в прошлом году задекларировал 18 749 грн пенсии ежемесячно (общая сумма за год составляет 224 998 грн). Главе МВД исполнилось 52 года в 2024-м.

Первый замминистра по делам ветеранов Александр Порхун задекларировал пенсию в размере 439 809 грн в прошлом году. В среднем это 36 650 грн в месяц. Заместителю министра 37 лет. Он майор ВСУ в отставке, ветеран.

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк (53 года) получает едва ли не самую большую пенсию среди всех министров и их заместителей. В прошлом году от ПФУ он получил 543 766 грн. Это 45 313 грн ежемесячно. Он судился с ПФУ за то, чтобы отменить ограничения по максимальному размеру выплаты, и суд выиграл.

Напомним, некоторые украинцы не смогут выйти на пенсию в 60 лет, так как в 2024 году для этого нужно иметь минимум 31 год страхового стажа. Те, кому стажа не хватает, имеют возможность его докупить.

Также Фокус писал, что в Украине гражданам, которые получают пенсию и одновременно работают, рассчитывают выплаты по несколько иным правилам, чем другим.