Які пенсії отримують чинні міністри та їхні заступники: названо суми

Найбільша пенсія становить понад 40 тис. грн, а найменша — 5,3 тис. грн.

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В Україні лише двоє чинних міністрів у своїх деклараціях вказали інформацію про одержувані пенсії. Серед них — 43-річний міністр фінансів Сергій Марченко, який протягом останніх 9 років включає пенсійні виплати до своїх декларацій. Також пенсії отримують заступники міністрів, які є ветеранами війни. Про це йдеться в публікації OBOZ.UA.

Міністр фінансів Сергій Марченко, якому 43 роки, задекларував свою пенсію за 2023 рік у розмірі 64 520 грн, що становить 5 376 грн на місяць. Він почав декларувати свою пенсію з 2015 року, коли йому було всього 34 роки, з моменту подання першої декларації. При цьому кілька років тому в інтерв'ю міністр згадував, що "мені, 40-річному, на пенсію в нинішніх умовах розраховувати не варто".

Пенсію також отримує 48-річний Олег Можний, який обіймає посаду першого заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Минулого року він вказав у своїй декларації середню виплату в розмірі 251 160 грн (20 930 грн).

Ігор Бескаравайний, заступник міністра економіки України, отримує щомісячну пенсію в розмірі 11 229 грн. Незважаючи на свої 34 роки, він є ветераном, який служив у 93-й окремій механізованій бригаді (нині — "Холодний Яр"). У 2015 році він брав участь у бойових діях на сході країни, де дістав поранення в районі Карлівки Донецької області, як зазначено на сайті міністерства.

63-річна Світлана Воробей, заступниця міністра фінансів, є однією з небагатьох пенсіонерів серед міністрів та їхніх заступників, хто справді досяг пенсійного віку та отримує пенсію. У 2023 році вона отримала від Пенсійного фонду України 251 160 грн, що становить 20 930 грн на місяць.

Глава МВС Ігор Клименко торік задекларував 18 749 грн пенсії щомісяця (загальна сума за рік становить 224 998 грн). Главі МВС виповнилося 52 роки у 2024-му.

Перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун задекларував пенсію в розмірі 439 809 грн минулого року. У середньому це 36 650 грн на місяць. Заступнику міністра 37 років. Він майор ЗСУ у відставці, ветеран.

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк (53 роки) отримує чи не найбільшу пенсію серед усіх міністрів та їхніх заступників. Торік від ПФУ він отримав 543 766 грн. Це 45 313 грн щомісяця. Він судився з ПФУ за те, щоб скасувати обмеження щодо максимального розміру виплати, і суд виграв.

Нагадаємо, деякі українці не зможуть вийти на пенсію в 60 років, оскільки у 2024 році для цього потрібно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Ті, кому стажу не вистачає, мають можливість його докупити.

Також Фокус писав, що в Україні громадянам, які отримують пенсію і одночасно працюють, розраховують виплати за дещо іншими правилами, ніж іншим.