Украинцы массово жалуются на задержку соцвыплат: что происходит

В настоящее время в бюджете Украины хватает средств для социальных выплат, однако они проводятся в порядке приоритетности, установленном государством.

Некоторые украинцы жалуются на несвоевременность выплат в 2024 году. Однако все соцвыплаты финансируются из международной помощи. Об этом говорится в материале издания "Факты ICTV".

Министерство социальной политики ранее сообщало о возможных задержках в социальных выплатах в этом году из-за приоритетности военных расходов. Украина уверяет, что обладает резервными фондами, которые обеспечат своевременную выплату социальных пособий, предусмотренных действующим бюджетом. Важно отметить, что основное финансирование социальных расходов поступает от международных партнеров.

Соответственно, оплата счетов осуществляется по приоритетности. В частности, если во время социальных выплат в казначейство поступает счет от Министерства обороны, сначала производится его оплата, а уже потом — других счетов.

Тем не менее, в министерстве уверили, что средства будут выплачены без исключений.

"На данный момент нет оснований считать, что социальные выплаты будут прекращены", – сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.

Если задержки слишком длинные, можно обратиться по телефону 1545, где специалисты помогут разобраться в ситуации.

Напомним, в Пенсионном фонде сообщили, что пенсионерам, которые не пройдут процедуру идентификации, могут заморозить выплаты. В частности, ее нужно пройти до конца этого года.

Ранее в ПФУ рассказали, что украинцы могут увеличить свою пенсию за счет надбавок и дополнительных выплат. Однако это не касается тех, чья общая сумма пенсионных выплат превышает 10 340,35 гривны.