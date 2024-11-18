Українці масово скаржаться на затримку соцвиплат: що відбувається

Наразі в бюджеті України вистачає коштів для соціальних виплат, однак вони проводяться в порядку пріоритетності, встановленому державою.

Деякі українці скаржаться на несвоєчасність виплат у 2024 році. Однак усі соцвиплати фінансуються з міжнародної допомоги. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти ICTV".

Міністерство соціальної політики раніше повідомляло про можливі затримки в соціальних виплатах цього року через пріоритетність військових витрат. Україна запевняє, що має резервні фонди, які забезпечать своєчасну виплату соціальних допомог, передбачених чинним бюджетом. Важливо зазначити, що основне фінансування соціальних витрат надходить від міжнародних партнерів.

Відповідно, оплата рахунків здійснюється за пріоритетністю. Зокрема, якщо під час соціальних виплат до казначейства надходить рахунок від Міністерства оборони, спочатку проводиться його оплата, а вже потім — інших рахунків.

Проте в міністерстві запевнили, що кошти буде виплачено без винятків.

"На даний момент немає підстав вважати, що соціальні виплати будуть припинені", — сказала міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Якщо затримки занадто довгі, можна звернутися за телефоном 1545, де фахівці допоможуть розібратися в ситуації.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомили, що пенсіонерам, які не пройдуть процедуру ідентифікації, можуть заморозити виплати. Зокрема, її потрібно пройти до кінця цього року.

Раніше в ПФУ розповіли, що українці можуть збільшити свою пенсію за рахунок надбавок і додаткових виплат. Однак це не стосується тих, чия загальна сума пенсійних виплат перевищує 10 340,35 гривні.