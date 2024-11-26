Перерасчет коммуналки: что нужно для получения компенсации

Перерасчет коммуналки осуществляется независимо от наличия у потребителя задолженности.

Некоторые бытовые потребители имеют право на пересмотр начислений по коммунальным услугам. Перерасчет можно осуществить даже при наличии задолженности. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Пересчет стоимости коммунальных услуг производится, если параметры предоставляемых услуг не соответствуют нормам, установленным законодательством или условиям договоров. В частности, это касается следующих параметров:

снижение температуры теплоносителя и горячей воды, а также несоответствия их давления на входе в дом;

снижение температуры воздуха в помещениях потребителя (при наличии договора с обслуживанием внутридомовых систем);

перерывов в предоставлении услуг, обусловленные в том числе превышением исполнителем сроков проведения аварийно-восстановительных работ;

несоответствия состава и качества горячей и холодной воды государственным санитарным нормам и правилам;

несоблюдение требований по обращению с бытовыми отходами, нарушение графика вывоза бытовых отходов и тому подобное.

Возможно пересчитать следующие коммунальные услуги:

теплоснабжение; горячее водоснабжение; централизованное водоснабжение и водоотведение; управление бытовыми отходами.

Для перерасчета потребитель должен подать акт-претензию поставщику услуг. В частности, в течение месяца после завершения расчетного периода поставщик обязан:

самостоятельно скорректировать стоимость услуг;

выплатить компенсацию согласно законодательству.

В случае наличия задолженности, сумма перерасчета и штрафные санкции зачисляются в счет погашения долга или будущих платежей.

"Также в случае поступления от потребителя акта-претензии и принятия исполнителем решения об удовлетворении требований, изложенных в акте-претензии, перерасчет осуществляется в течение одного месяца начиная с даты, когда принято решение об удовлетворении требований", – отмечает Министерство развития общин и территорий Украины.

Перерасчет по акту-претензии, поданному жильцом многоквартирного дома, выполняется исполнителем для всех жителей этого дома, которым была предоставлена услуга ненадлежащего качества. При этом перерасчет коммунальных услуг производится независимо от наличия задолженности у потребителя. Сумма перерасчета за нарушения условий договора засчитывается на погашение имеющегося долга за фактически предоставленные услуги. В случае отсутствия задолженности средства направляются на оплату будущих платежей.

Напомним, что украинцам, устанавливающим альтернативные источники энергии, предоставят льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. В то же время увеличен лимит стоимости таких установок, и теперь их можно приобретать в кредит.

Кроме того, в Украине по-прежнему сохраняется мораторий на увеличение тарифов, однако согласно Меморандуму с МВФ, в 2025 году возможен рост цен на коммунальные услуги. Также не исключено повышение цен на транспортировку газа.