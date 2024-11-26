Перерахунок комуналки: що потрібно для отримання компенсації

Перерахунок комуналки здійснюється незалежно від наявності у споживача заборгованості.

Деякі побутові споживачі мають право на перегляд нарахувань за комунальними послугами. Перерахунок можна здійснити навіть за наявності заборгованості. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Перерахунок вартості комунальних послуг проводиться, якщо параметри послуг, що надаються, не відповідають нормам, встановленим законодавством або умовам договорів. Зокрема, це стосується таких параметрів:

зниження температури теплоносія і гарячої води, а також невідповідності їхнього тиску на вході в будинок;

зниження температури повітря в приміщеннях споживача (за наявності договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем);

перерв у наданні послуг, зумовлених, зокрема, перевищенням виконавцем строків проведення аварійно-відновлювальних робіт;

невідповідності складу та якості гарячої та холодної води державним санітарним нормам і правилам;

недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами, порушення графіка вивезення побутових відходів тощо.

Можливо перерахувати такі комунальні послуги:

теплопостачання; гаряче водопостачання; централізоване водопостачання та водовідведення; управління побутовими відходами.

Для перерахунку споживач має подати акт-претензію постачальнику послуг. Зокрема, протягом місяця після завершення розрахункового періоду постачальник зобов'язаний:

самостійно скоригувати вартість послуг;

виплатити компенсацію згідно із законодавством.

У разі наявності заборгованості, сума перерахунку та штрафні санкції зараховуються в рахунок погашення боргу або майбутніх платежів.

"Також у разі надходження від споживача акта-претензії та ухвалення виконавцем рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, перерахунок здійснюється протягом одного місяця починаючи з дати, коли ухвалено рішення про задоволення вимог", — зазначає Міністерство розвитку громад та територій України.

Перерахунок за актом-претензією, поданим мешканцем багатоквартирного будинку, виконується виконавцем для всіх мешканців цього будинку, яким було надано послугу неналежної якості. При цьому перерахунок комунальних послуг проводиться незалежно від наявності заборгованості у споживача. Сума перерахунку за порушення умов договору зараховується на погашення наявного боргу за фактично надані послуги. У разі відсутності заборгованості кошти спрямовуються на оплату майбутніх платежів.

Нагадаємо, що українцям, які встановлюють альтернативні джерела енергії, нададуть пільги та субсидії на оплату комунальних послуг. Водночас збільшено ліміт вартості таких установок, і тепер їх можна купувати в кредит.

Крім того, в Україні, як і раніше, зберігається мораторій на збільшення тарифів, однак, згідно з Меморандумом із МВФ, у 2025 році можливе зростання цін на комунальні послуги. Також не виключено підвищення цін на транспортування газу.