Тариф на газ в Украине: сколько будет стоить кубометр в декабре

Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов в декабре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

В декабре тариф на газ в Украине остается неизменным по сравнению с прошлым месяцем. Компании, занимающиеся поставками газа для населения, не пересматривали стоимость голубого топлива. Государственный поставщик "Нафтогаз", являющийся самым популярным среди потребителей, продолжит продавать кубометр газа по цене 7,96 грн. Об этом говорится в сообщении издания "ГазПравда".

Журналисты ежемесячно мониторят тарифы на газ у поставщиков, работающих с населением. В декабре, как и в ноябре, на рынке представлены 9 компаний. Из них 5 предлагают как фиксированные годовые тарифы, так и переменные ежемесячные. Остальные 4 поставщика предлагают исключительно годовую фиксированную цену.

Тариф на газ в Украине

Цена за кубометр газа для населения в декабре по годовым тарифам варьируется от 7,79 до 9,99 грн в зависимости от поставщика. Месячные (рыночные) тарифы находятся в диапазоне от 8,46 до 19,3 грн за кубометр.

В настоящее время подавляющее большинство украинских бытовых потребителей газа (около 98% или более 12 миллионов домохозяйств) обслуживаются компанией "Нафтогаз Украины" по фиксированному годовому тарифу. Цена составляет 7,96 грн за кубометр и остается неизменной как минимум до конца апреля 2025 года. Начиная с 2025 года, для всех будет пересчитан тариф на доставку газа. Сам тариф на доставку остался прежним, но в платежке также учитывается объем потребления за газовый год, завершившийся в сентябре 2024 года.

"Важно вовремя передавать показания газового счетчика. Однако именно в начале октября это особенно важно. Ведь в сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку голубого топлива в 2025 году", – говорится в сообщении.

Важно убедиться, что в газовую статистику включены только актуальные данные о фактическом потреблении топлива. Тарифы на распределение газа останутся неизменными в период войны. Они различаются в зависимости от оператора газораспределительной сети, и их можно найти на сайте вашей компании. Однако стабильность тарифа не гарантирует, что итоговая сумма останется той же.

Ранее Фокус писал, как украинцы могут платить за газ на 20% меньше. Также напомним, что в Украине проходили проверки газового оборудования.