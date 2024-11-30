Тариф на газ в Україні: скільки коштуватиме кубометр у грудні

Вартість кубометра газу для населення в рамках річних тарифів у грудні залежно від газопостачальної компанії коливається від 7,79 до 9,99 грн.

У грудні тариф на газ в Україні залишається незмінним порівняно з минулим місяцем. Компанії, що займаються постачанням газу для населення, не переглядали вартості блакитного палива. Державний постачальник "Нафтогаз", який є найпопулярнішим серед споживачів, продовжить продавати кубометр газу за ціною 7,96 грн. Про це йдеться в повідомленні видання"ГазПравда".

Журналісти щомісяця моніторять тарифи на газ у постачальників, які працюють із населенням. У грудні, як і в листопаді, на ринку представлені 9 компаній. З них 5 пропонують як фіксовані річні тарифи, так і змінні щомісячні. Решта 4 постачальники пропонують виключно річну фіксовану ціну.

Тариф на газ в Україні

Ціна за кубометр газу для населення в грудні за річними тарифами варіюється від 7,79 до 9,99 грн залежно від постачальника. Місячні (ринкові) тарифи перебувають у діапазоні від 8,46 до 19,3 грн за кубометр.

Нині переважна більшість українських побутових споживачів газу (близько 98% або понад 12 мільйонів домогосподарств) обслуговуються компанією "Нафтогаз України" за фіксованим річним тарифом. Ціна становить 7,96 грн за кубометр і залишається незмінною щонайменше до кінця квітня 2025 року. Починаючи з 2025 року, для всіх буде перераховано тариф на доставку газу. Сам тариф на доставку залишився колишнім, але в платіжці також ураховується обсяг споживання за газовий рік, що завершився у вересні 2024 року.

"Важливо вчасно передавати показання газового лічильника. Однак саме на початку жовтня це особливо важливо. Адже у вересні завершується так званий газовий рік. І саме від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023 року до 30 вересня 2024 року залежатиме, скільки ви платитимете за доставку блакитного палива у 2025 році", — ідеться в повідомленні.

Важливо переконатися, що до газової статистики включено тільки актуальні дані про фактичне споживання палива. Тарифи на розподіл газу залишаться незмінними в період війни. Вони різняться залежно від оператора газорозподільної мережі, і їх можна знайти на сайті вашої компанії. Однак стабільність тарифу не гарантує, що підсумкова сума залишиться тією самою.

Раніше Фокус писав, як українці можуть платити за газ на 20% менше. Також нагадаємо, що в Україні проходили перевірки газового обладнання.