Почти 10 лет: сколько нужно откладывать, чтобы купить квартиру в разных регионах Украины (инфографика)

Быстрее всего украинцы могут накопить на квартиру в Херсоне, Запорожье и Харькове.

Чтобы приобрести однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Украине, потребуется копить всю зарплату в течение от 2,9 лет в Херсоне до 9,9 лет во Львове. В среднем по крупным городам страны этот процесс займет около 6,3 года. Об этом сообщает издание "OBOZ.UA", ссылаясь на данные крупного профильного портала.

Согласно данным, помимо Львова, наибольшее количество времени для накопления на однокомнатную квартиру потребуется в:

Луцке – 8,6 года;

Ужгороде – 8,5 года;

Киеве – 8,3 года;

Ривном – 8 лет

Житомире, Виннице – 7,9 года;

Черновцах – 7,8 года.

Сколько нужно откладывать, чтобы купить квартиру в разных регионах Украины

Самое быстрое время накопления на жилье, помимо Херсона, зафиксировано в Запорожье — 3,3 года, а также в Харькове — 3,5 года. Важно отметить, что на расчет необходимого времени для накопления влияют не только средние зарплаты в городе, но и стоимость жилья. Последняя, в свою очередь, зависит от уровня безопасности: удаленности города от линии фронта. По этой причине квартиры в центральных и западных регионах Украины стоят дороже, чем на востоке и юге.

В среднем, по данным аналитиков, стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке варьируется от 16 000 до 65 000 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в:

во Львове – в среднем, 65 000 долларов;

в Киеве – 60 000 долларов;

в Ужгороде – 54 000 долларов.

Самые низкие цены зафиксированы в Херсоне – в среднем, 16 000 долларов. А кроме того:

Запорожье – 17 000 долларов;

Сумах, Харькове – 20 000 долларов;

Николаеве – 21 000 долларов.

Сколько нужно откладывать, чтобы купить квартиру в разных регионах Украины

Напомним, 16 ноября сообщалось, что переселенцы могут получить денежную помощь в "Дії". Для граждан Украины, имеющих статус ВПЛ, предусмотрена поддержка в размере от 2000 до 3000 грн.

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