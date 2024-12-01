Майже 10 років: скільки потрібно відкладати, щоб купити квартиру в різних регіонах України (інфографіка)

Найшвидше українці можуть накопичити на квартиру в Херсоні, Запоріжжі та Харкові.

Щоб придбати однокімнатну квартиру на вторинному ринку в Україні, потрібно збирати всю зарплату протягом від 2,9 років у Херсоні до 9,9 років у Львові. У середньому по великих містах країни цей процес займе близько 6,3 року. Про це повідомляє видання "OBOZ.UA", посилаючись на дані великого профільного порталу.

Згідно з даними, крім Львова, найбільша кількість часу для накопичення на однокімнатну квартиру знадобиться в:

Луцьку — 8,6 року;

Ужгороді — 8,5 року;

Києві — 8,3 року;

Рівному — 8 років

Житомирі, Вінниці — 7,9 року;

Чернівцях — 7,8 року.

Скільки потрібно відкладати, щоб купити квартиру в різних регіонах України

Найшвидший час накопичення на житло, крім Херсона, зафіксовано в Запоріжжі — 3,3 року, а також у Харкові — 3,5 року. Важливо зазначити, що на розрахунок необхідного часу для накопичення впливають не тільки середні зарплати в місті, а й вартість житла. Остання, у свою чергу, залежить від рівня безпеки: віддаленості міста від лінії фронту. З цієї причини квартири в центральних і західних регіонах України коштують дорожче, ніж на сході та півдні.

У середньому, за даними аналітиків, вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку варіюється від 16 000 до 65 000 доларів. Найвищі ціни зафіксовано в:

у Львові — в середньому, 65 000 доларів;

у Києві — 60 000 доларів;

в Ужгороді — 54 000 доларів.

Найнижчі ціни зафіксовано в Херсоні — у середньому, 16 000 доларів. А крім того:

Запоріжжя — 17 000 доларів;

Сумах, Харкові — 20 000 доларів;

Миколаєві — 21 000 доларів.

Скільки потрібно відкладати, щоб купити квартиру в різних регіонах України

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