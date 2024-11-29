В Украине стартовал первый этап внедрения Единого государственного реестра домашних животных. Это платформа, которая поможет улучшить контроль за здоровьем домашних животных, а также она имеет целью предотвращения распространения болезней.

Госпродпотребслужба и Министерство цифровой трансформации начали первый этап запуска Единого государственного реестра домашних животных — авторизацию государственных и частных ветеринарных учреждений. Что это значит и когда состоится регистрация домашних животных, что будет, если ваше животное не будет в реестре и повлияет ли цифровизация на стоимость услуг ветклиник, Фокус рассказал в материале "Контроль усиливается: когда и зачем надо регистрировать домашних животных". Также спросили у юриста о порядке регистрации животных.

Когда начнется регистрация домашних животных в Украине и что будет, если не вносить данные о своем любимце

По словам юриста АО "Виннер Партнерс" Константина Скляра, регистрация домашних животных начнется после завершения авторизации ветеринарных учреждений.

"Если вашего животного не будет в реестре, это может повлиять на возможность получения ветеринарных услуг, поскольку реестр создает систему контроля и документального подтверждения состояния здоровья животных", — добавил юрист.

Если вашего животного не будет в реестре, это может повлиять на возможность получения ветеринарных услуг, поскольку реестр создает систему контроля и документального подтверждения состояния здоровья животных

"Не следует забывать, что запуск такого реестра — это гармонизация украинского законодательства с европейскими стандартами в рамках Евроинтеграции", — также отметила в комментарии Фокусу медицинский адвокат, заместитель министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг.

Действительно, как обещает Госпродпотребслужба, в перспективе реестр будет интегрирован в международные базы данных.

"Идентификация животных, которая внедряется на государственном уровне, является одним из главных методов, которые применяют в мире", — продолжает Лисневская.

Юрист рассказал, когда и зачем надо регистрировать домашних животных Фото: Catherine Falls Commercial/Moment/Getty Images

Реестр домашних животных будет запускаться в два этапа

На первом этапе работы всеукраинской базы данных о животных ветеринарные клиники и врачи могут авторизоваться, подав заявку в Госпродпотребслужбу. Для этого руководитель учреждения ветеринарной медицины должен заполнить заявление в кабинете реестра. Этот процесс не должен быть сложным, уверяют создатели реестра, и продлится менее 30 минут.

Руководитель учреждения ветеринарной медицины должен заполнить заявление в кабинете реестра

Госпродпотребслужбе дано 10 рабочих дней для того чтобы проверить заявку и согласовать ее или отклонить и отправить уведомление о результате рассмотрения на электронную почту заявителя.

После успешной авторизации, которая происходит только через государственный интерфейс, ветеринарное учреждение готово начать регистрацию домашних животных. Это и должно стать официальным стартом второго этапа запуска — кампании по регистрации животных. Об этом старте государственные органы объявят дополнительно.

Благодаря государственному реестру будут собираться и анализироваться данные о численности домашних животных, состоянии их здоровья и вакцинации. Фото: Ricardo's Snapshot/Getty Images

Благодаря государственному реестру Минагрополитики и Госпродпотребслужба будут собирать и анализировать данные о численности домашних животных, состоянии их здоровья и вакцинации.

"Государство впервые за историю независимости получит реальные данные о количестве домашних животных и сможет контролировать их вакцинальный статус. Такая информация крайне актуальна для эффективного снижения риска распространения опасных инфекций, таких как бешенство", — пояснила Наталья Лисневская.

Важно

В Украине создали первое приложение, в котором дистанционно можно стать опекуном животного

Заметим, что пока информации об ответственности владельцев за недостоверные данные, представленные в реестр, или за непредставление данных о животном в реестр нет. Как и нет информации, не будет ли введение реестра животных и внесение в его базу шагом к дальнейшему налогообложению их владельцев.

Напомним, Фокус уже рассказывал о том, что нужно знать владельцам на фоне создания в Украине госреестра домашних любимцев.