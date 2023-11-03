В Украине создадут госреестр домашних любимцев: что нужно знать владельцам

Правительство приняло постановление о создании электронного реестра домашних животных. В Минцифры объяснили, какие данные нужно будет вносить, сколько это будет стоить и можно ли будет отказаться.

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В Украине создадут электронный реестр домашних животных. Соответствующее постановление уже приняло правительство. Подробнее об этом 3 ноября рассказал в соцсетях министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Реестр поможет запустить цифровые ветеринарные паспорта, а также приблизить украинское законодательство к европейскому", — подчеркнул он.

Какие данные будут в реестре?

По словам главы Минцифры, сначала система будет хранить информацию только о домашних котах и собаках.

В частности, речь идет об:

описании питомца;

данных о его владельце или владелице;

информации о вакцинации.

"Далее — масштабируем на всех домашних любимцев", — отметил Федоров.

Впоследствии в Украине запустят электронные паспорта домашних животных, которые будут доступны в приложении "Дія". Основой для этого станет госреестр.

"Бумажные документы уйдут в прошлое, а вы всегда будете иметь цифровой аналог в смартфоне", — объяснил министр.

Какая от реестра польза?

Система, кроме того, что будет удобно хранить информацию, сможет помочь в поиске животных. Глава Минцифры подчеркнул, что эта проблема особенно актуальна в условиях войны.

"Часто животные могут потеряться из-за взрывов и обстрелов. Благодаря реестру сможете вернуть потерянного любимца владельцу или найти своего", — рассказал Федоров.

Сколько это будет стоить?

Министр отметил, что регистрация в системе будет добровольной и бесплатной. Внести данные о любимце можно будет у государственного или частного ветеринара.

"Продолжаем строить самую удобную цифровую страну в мире", — добавил он.

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