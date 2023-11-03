В Україні створять держреєстр домашніх улюбленців: що потрібно знати власникам

Уряд ухвалив постанову про створення електронного реєстру домашніх тварин. У Мінцифри пояснили, які дані потрібно буде вносити, скільки це коштуватиме та чи можна буде відмовитись.

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В Україні створять електронний реєстр домашніх тварин. Відповідну постанову вже ухвалив уряд. Детальніше про це 3 листопада розповів у соцмережах міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Реєстр допоможе запустити цифрові ветеринарні паспорти, а також наблизити українське законодавство до європейського", — підкреслив він.

Які дані будуть в реєстрі?

Зі слів голови Мінцифри, спочатку система зберігатиме інформацію лише про домашніх котів та собак.

Зокрема, йдеться про:

опис улюбленця;

дані про його власника або власницю;

інформація про вакцинацію.

"Далі — масштабуємо на всіх домашніх улюбленців", — зазначив Федоров.

Згодом в Україні запустять електронні паспорти домашніх тварин, які будуть доступні у застосунку "Дія". Основою для цього стане держреєстр.

"Паперові документи відійдуть у минуле, а ви завжди матимете цифровий аналог у смартфоні", — пояснив міністр.

Яка від реєстру користь?

Система, окрім того, що зручно зберігатиме інформацію, зможе допомогти у пошуку тварин. Очільник Мінцифри підкреслив, що ця проблема особливо актуальна в умовах війни.

"Часто тварини можуть загубитися через вибухи та обстріли. Завдяки реєстру зможете повернути загубленого улюбленця власнику або знайти свого", — розповів Федоров.

Скільки це коштуватиме?

Міністр наголосив, що реєстрація у системі буде добровільною та безоплатною. Внести дані про улюбленця можна буде у державного або приватного ветеринара.

"Продовжуємо будувати найзручнішу цифрову країну у світі", — додав він.

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