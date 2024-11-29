В Україні стартував перший етап впровадження Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Це платформа, яка допоможе покращити контроль за здоров’ям домашніх тварин, а також вона має на меті запобігання поширенню хвороб.

Держпродспоживслужба та Міністерство цифрової трансформації розпочали перший етап запуску Єдиного державного реєстру домашніх тварин – авторизацію державних та приватних ветеринарних закладів. Що це означає і коли відбудеться реєстрація домашніх тварин, що буде, якщо ваша тварина не буде в реєстрі та чи вплине цифровізація на вартість послуг ветлікарень, Фокус розповів у матеріалі "Контроль посилюється: коли на навіщо треба реєструвати домашніх тварин". Також запитали у юриста про порядок реєстрації тварин.

Коли розпочнеться реєстрація домашніх тварин в Україні та що буде, якщо не вносити дані про свого улюбленця

За словами юриста АО "Віннер Партнерс" Костянтина Скляра, реєстрація домашніх тварин почнеться після завершення авторизації ветеринарних закладів.

"Якщо вашої тварини не буде в реєстрі, це може вплинути на можливість отримання ветеринарних послуг, оскільки реєстр створює систему контролю та документального підтвердження стану здоров'я тварин", — додав юрист.

Якщо вашої тварини не буде в реєстрі, це може вплинути на можливість отримання ветеринарних послуг, оскільки реєстр створює систему контролю та документального підтвердження стану здоров'я тварин

"Не слід забувати, що запуск такого реєстру — це гармонізація українського законодавства із європейськими стандартами в рамках Євроінтеграції", — також зауважила у коментарі Фокусу медична адвокатка, заступниця міністра охорони здоров’я України у 2014–2015 рр. Наталія Лісневська.

Дійсно, як обіцяє Держпродспоживслужба, у перспективі реєстр буде інтегрований у міжнародні бази даних.

"Ідентифікація тварин, що впроваджується на державному рівні, є одним із головних методів, які застосовують у світі", — продовжує Лісневська.

Юрист розповів, коли та навіщо треба реєструвати домашніх тварин Фото: Catherine Falls Commercial/Moment/Getty Images

Реєстр домашніх тварин буде запускатися у два етапи

На першому етапі роботи всеукраїнської бази даних про тварин ветеринарні клініки та лікарі можуть авторизуватися, подавши заявку до Держпродспоживслужби. Для цього керівник закладу ветеринарної медицини має заповнити заяву в кабінеті реєстру. Цей процес не має бути складним, запевняють творці реєстру, і триватиме менше 30 хвилин.

Керівник закладу ветеринарної медицини має заповнити заяву у кабінеті реєстру

Держпродспоживслужбі дано 10 робочих днів для того щоб перевірити заявку і погодити її чи відхилити та надіслати сповіщення про результат розгляду на електронну пошту заявника.

Після успішної авторизації, яка відбувається лише через державний інтерфейс, ветеринарний заклад готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин. Це і має стати офіційним стартом другого етапу запуску — кампанії з реєстрації тварин. Про цей старт державні органи оголосять додатково.

Завдяки державному реєстру збиратимуться та аналізуватимуться дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров"я та вакцинації. Фото: Ricardo's Snapshot/Getty Images

Завдяки державному реєстру Мінагрополітики та Держпродспоживслужба збиратимуть та аналізуватимуть дані про чисельність домашніх тварин, стан їхнього здоров’я та вакцинації.

"Держава вперше за історію незалежності отримає реальні дані про кількість домашніх тварин і зможе контролювати їх вакцинальний статус. Така інформація вкрай актуальна для ефективного зниження ризику поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ", — пояснила Наталія Лісневська.

Важливо

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Зауважимо, що наразі інформаціі про відповідальність власників за недостовірні дані, подані до реєстру, або за неподання даних про тварину до реєстру немає. Як і немає інформації, чи не буде запровадження реєстру тварин та внесення до його бази кроком до подальшого оподаткування їхніх власників.

Нагадаємо, Фокус вже розповідал про те, що потрібно знати власникам на тлі створення в Україні держреєстру домашніх улюбленців.