В Украине могут снести старые "хрущевки" и панельные дома: детали

В Верховной Раде предлагают сносить старые аварийные дома, а их жителей принудительно переселять или давать им денежную компенсацию. Законопроект могут принять до конца года.

Законопроект, который позволит сносить старые жилые дома, приняли за основу еще в 2022 году, однако после того отправили на доработку. В предыдущей его редакции авторы предлагали "обновлять", то есть реконструировать или полностью сносить, не только "хрущевки", но и все жилье старого фонда. Окончательно принять законопроект в Верховной Раде могут до конца этого года, сказала народный депутат Елена Шуляк в комментарии "Минфину".

Проект "Закона об осуществлении комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда" предлагает ввести механизм, по которому можно будет сносить старые аварийные жилые дома и строить на их месте современные многоэтажки.

В карточке законопроекта отмечается, что у многих жилых домов в Украине истекает срок эксплуатации, или вообще давно закончился. По данным Государственной службы статистики, по состоянию на 01 января 2017 года площадь устаревшего жилого фонда составляла 4,33 млн квадратных метров.

От органов местного самоуправления в 2019 году авторы проекта получили статистические данные, по которым в Украине насчитали 30 380 устаревших многоквартирных домов. В них вошли:

7 646 построенных включительно до 1919 года (58 из них признаны аварийными);

9 693 построенных в период с 1920 по 1953 годы (45 — аварийные);

7 192 построенных в 1954-1969 годы (40 признаны аварийными);

5 364 построенных в период с 1970 по 1989 годы (24 из них являются аварийными);

785 домов, построенных в 1990-2010 годы.

"Продолжение эксплуатации таких домов несет в себе не только некомфортное существование жителей таких объектов, но и прямую угрозу для их жизненной среды. Именно такие кварталы (микрорайоны) являются объектом реконструкции и инвестирования", — говорится в пояснительной записке.

Снос старых домов: чего ожидать владельцам

Законопроект предусматривает, что указанные дома могут реконструировать и модернизировать: заменять окна, коммуникации, инженерное оборудование, утеплять фасады, делать их доступными для людей с инвалидностью. Те здания, которые реконструкции не подлежат, предлагают сносить и строить на их месте новое жилье. Решение будут принимать по результатам энергетического аудита и технико-экономических расчетов.

Кроме того, в проекте прописано, что "в случае общественной необходимости" власти смогут принудительно отчуждать земельные участки для реконструкции микрорайонов. Тем владельцам, которые будут против, предлагается обращаться в суд.

На время реставрации домов их жителям планируют предлагать "маневровое жилье". При сносе старого дома так же жильцов могут принудительно переселять в маневровый фонд или предоставлять постоянное жилье в уже готовых зданиях. Также рассматривается вариант денежной компенсации.

Снос жилых домов в Украине: когда могут начать

В первом чтении законопроект был принят за основу еще 21 сентября 2022 года. После двух лет доработки второе чтение и принятие проекта в целом может состояться до конца 2024 года, сообщила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Идет подготовка проекта ко второму чтению, идет сложно. Но, надеюсь, до конца года мы сможем подать этот законопроект на второе чтение", — сказала депутат.

Напомним, 22 ноября заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, что на Крещатике снесут советскую звезду с дома, где имеет квартиру Верка Сердючка. Кроме того, из публичного пространства уберут еще несколько советских памятников.

Во Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц 20 ноября объясняли, кто из ВПЛ может рассчитывать на компенсацию за разрушенное жилье.