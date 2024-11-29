Более 900 гривен совершеннолетним и родителям на книги: когда заработает программа "еКниги"

18-летние украинцы и родители будут получать книжные сертификаты на 908 гривен. Президент Владимир Зеленский подписал закон еще в июне, но в ожидаемые сроки программу не запустили.

В Украине должны запустить программу "еКнига". Руководительница Украинского института книги при Минкульте Александра Коваль в комментарии изданию "Бабель" 29 ноября рассказала, когда ждать первых выплат.

Закон о книжных сертификатах и субсидиях для книжных магазинов был подписан еще в июне. Согласно ему украинцы, которым исполнилось 18 лет после 1 января 2024 года, смогут получить 908 гривен на книги. Также сертификат будет доступен одному из родителей детей, рожденных с 1 января следующего года после прекращения или отмены военного положения.

Ожидалось, что программа "еКнига" будет запущена в сентябре 2024 года, но этого не произошло. В Министерстве культуры и стратегических коммуникаций на запрос СМИ объяснили, что готовят проект постановления для правительства.

"Также на завершающем этапе процесс подготовки технологического решения, необходимого для внедрения программ", — отметили в Минкульте.

Когда Кабмин примет порядок предоставления сертификатов на книги, об этом сообщит пресс-служба министерства. Однако, по словам Коваль, подготовка законодательной базы продлится как минимум до конца года. То есть программа "еКнига" заработает не раньше 2025 года.

"Ждем постановление. После этого еще 1-2 месяца на тестирование системы обмена данными и на заключение списка распространителей, которые будут иметь право продавать за средства "еКниги". То есть вряд ли в этом году", — проинформировала руководительница Украинского института книги.

Напомним, с 1 декабря должен начаться новый этап программы "еПоддержка". Украинцы смогут получить по тысяче гривен, которые можно будет задонатить на армию или потратить на различные товары.

В Минэкономики делились инструкцией, как получить тысячу гривен, и объяснили, что на эту денежную помощь можно будет приобрести.