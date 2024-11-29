Понад 900 гривень повнолітнім і батькам на книжки: коли запрацює програма "єКниги"

18-річні українці та батьки отримуватимуть книжкові сертифікати на 908 гривень. Президент Володимир Зеленський підписав закон ще у червні, але в очікувані терміни програму не запустили.

В Україні мають запустити програму "єКнига". Керівниця Українського інституту книги при Мінкульті Олександра Коваль у коментарі виданню "Бабель" 29 листопада розповіла, коли чекати перших виплат.

Закон про книжкові сертифікати та субсидії для книгарень був підписаний ще у червні. Відповідно до нього українці, яким виповнилося 18 років після 1 січня 2024 року, зможуть отримати 908 гривень на книжки. Також сертифікат буде доступний одному з батьків дітей, народжених з 1 січня наступного року після припинення або скасування воєнного стану.

Очікувалось, що програма "єКнига" буде запущена у вересні 2024 року, але цього не сталось. У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій на запит ЗМІ пояснили, що готують проєкт постанови для уряду.

"Також на завершальному етапі процес підготовки технологічного рішення, необхідного для впровадження програм", — зауважили у Мінкульті.

Коли Кабмін прийме порядок надання сертифікатів на книжки, про це повідомить пресслужба міністерства. Однак, зі слів Коваль, підготовка законодавчої бази триватиме як мінімум до кінця року. Тобто програма "єКнига" запрацює не раніше 2025 року.

"Чекаємо на постанову. Після цього ще 1-2 місяці на тестування системи обміну даними й на укладення списку розповсюджувачів, які матимуть право продавати за кошти "єКниги". Тобто навряд цього року", — проінформувала керівниця Українського інституту книги.

Нагадаємо, з 1 грудня має розпочатись новий етап програми "єПідтримка". Українці зможуть отримати по тисячі гривень, які можна буде задонатити на армію або витратити на різноманітні товари.

У Мінекономіки ділились інструкцією, як отримати тисячу гривень, та пояснили, що на цю грошову допомогу можна буде придбати.