Тариф на газ в 2025 году может вырасти до 14 грн за кубометр: названо условие

Если в Украине запланируют выборы, рост цены на газ в следующем году будет менее ощутимым. В противном случае эксперт Олег Попко прогнозирует повышение цены до 14 грн за кубометр.

Тарифы на газ для населения в Украине будут расти в случае отказа от транзита российского газа, потому что государство должно будет компенсировать потерянные средства, сказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в комментарии "УНИАН".

По словам эксперта, сразу с 1 января тарифы на газ вряд ли изменятся, однако отмена транзита газа из России повлияет на его стоимость в перспективе. Бюджет Украины должен будет компенсировать потери, а для этого будут поднимать стоимость кубометра газа для населения.

Для заполнения газотранспортной системы Украине необходимо закупить около 2 миллиардов кубометров газа, говорит Олег Попенко. Эксперт утверждает, что от транзита российского газа Украина ежегодно получала около 25 млн гривен.

По мнению Попенко, в случае отказа от транзита Украине нужно будет найти дополнительно 50 млрд гривен для компенсации потерь бюджета.

"Частично компенсация потерь бюджета будет переложена на простых украинцев", — говорит эксперт.

Кроме того, он отмечает, что на стоимость газа будут влиять потенциальные выборы в Украине в 2025 году. Если их запланируют, повышение тарифов в следующем году может быть не существенным: примерно до 10 грн за кубометр.

"В случае отсутствия выборов граждан может ожидать более серьезный рост тарифов — до 12 или, возможно, даже до 14 гривен за кубометр", — прогнозирует Олег Попенко.

Отметим, 27 ноября Reuters писали, что "Газпром" планирует полностью прекратить транзит газа через Украину в 2025 году, а также уменьшить на 20% экспорт в Европу. Отмечалось, что Украина намерена разорвать соглашение о транзите российского газа, который более полувека проходил через территорию нашего государства из Сибири в Центральную Европу.

Издание "ГазПравда" 30 ноября сообщало, что в декабре стоимость кубометра газа для населения будет колебаться от 7,79 до 9,99 грн, в зависимости от комапании-поставщика.