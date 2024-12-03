Тариф на газ у 2025 році може зрости до 14 грн за кубометр: названо умову

Якщо в Україні запланують вибори, зростання ціни на газ наступного року буде менш відчутним. В іншому разі експерт Олег Попко прогнозує підвищення ціни до 14 грн за кубометр.

Тарифи на газ для населення в Україні зростатимуть у разі відмови від транзиту російського газу, бо держава повинна буде компенсувати втрачені кошти, сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко в коментарі "УНІАН".

За словами експерта, одразу з 1 січня тарифи на газ навряд чи зміняться, проте скасування транзиту газу з Росії вплине на його вартість в перспективі. Бюджет України повинен буде компенсувати втрати, а для цього підніматимуть вартість кубометра газу для населення.

Для заповнення газотранспортної системи Україні необхідно закупити близько 2 мільярдів кубометрів газу, каже Олег Попенко. Експерт стверджує, що від транзиту російського газу Україна щорічно отримувала близько 25 млн гривень.

На думку Попенка, за відмови від транзиту Україні потрібно буде знайти додатково 50 млрд гривень для компенсації втрат бюджету.

"Частково компенсацію втрат бюджету буде перекладено на простих українців", — каже експерт.

Крім того, він зазначає, що на вартість газу впливатимуть потенційні вибори в Україні у 2025 році. Якщо їх запланують, підвищення тарифів наступного року може бути несуттєвим: приблизно до 10 грн за кубометр.

"У разі відсутності виборів на громадян може очікувати більше серйозне зростання тарифів — до 12 чи й, можливо, навіть до 14 гривень за кубометр", — прогнозує Олег Попенко.

Зазначимо, 27 листопада Reuters писали, що "Газпром" планує повністю припинити транзит газу через Україну у 2025 році, а також зменшити на 20% експорт до Європи. Зазначалося, що Україна має намір розірвати угоду про транзит російського газу, який понад пів століття проходив через територію нашої держави з Сибіру до Центральної Європи.

Видання "ГазПравда" 30 листопада повідомляло, що в грудні вартість кубометра газу для населення коливатиметься від 7,79 до 9,99 грн, залежно від комапанії-постачальника.