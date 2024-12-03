Некоторых пенсионеров заставят пройти обязательную верификацию: кому это необходимо

Все украинские пенсионеры, проживающие за рубежом, даже если у них нет статуса переселенцев, должны пройти обязательную идентификацию.

В Кабмине разрабатывают внедрение обязательной идентификации для еще одной категории пенсионеров. Ранее такая процедура касалась только переселенцев, теперь она будет распространяться и на тех, кто проживает за рубежом. Об этом рассказала первая заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак, передает издание "На пенсии".

Весной этого года Верховная Рада утвердила закон, согласно которому все украинские пенсионеры, проживающие за рубежом, должны пройти обязательную идентификацию, независимо от наличия статуса переселенца. Для реализации этого закона необходимо было разработать порядок прохождения идентификации, но этого до сих пор не сделано. Как заявляет Марчак, Министерство социальной политики уже подготовило проект постановления, который в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Кабинета Министров.

"Министерство социальной политики – маленькое, если сравнивать с огромным объемом направлений, за которое он отвечает. В департаменте, занимающемся пенсионной системой и социальным страхованием, работает всего 18 человек. Они занимаются и текущими делами, и четырьмя реформами, и написанием законопроектов и постановлений и ответами на запросы граждан", – пояснила она.

Кроме того, по ее словам, учитывая, что до конца года осталось совсем немного времени, в проекте постановления предлагается перенести проведение идентификации на следующий год.

"Чтобы у всех людей, находящихся за границей, был круглогодично на прохождение идентификации до конца 2025 года. Потому что если бы мы утвердили это постановление в августе или сентябре, пока люди о нем узнали, пока бы поняли процедуру – это все равно был бы стресс. Проект мы разработали еще летом и обсуждали с большим количеством общественных организаций, чтобы понять все возможные нюансы, на что следует обратить внимание", – добавила замминистра соцполитики.

Средний пенсионный возраст, если учитывать все категории без учета их численности, составляет около 54 лет. Это связано с тем, что на пенсию ранее выходят такие категории, как прокуроры, судьи, военные и другие. При этом в среднем один работающий, платящий единый соцвзнос, поддерживает одного пенсионера, хотя для обеспечения достойных выплат должно быть в два раза больше работающих.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.