Деяких пенсіонерів змусять пройти обов'язкову верифікацію: кому це необхідно

Усі українські пенсіонери, які проживають за кордоном, навіть якщо в них немає статусу переселенців, мають пройти обов'язкову ідентифікацію.

У Кабміні розробляють впровадження обов'язкової ідентифікації для ще однієї категорії пенсіонерів. Раніше така процедура стосувалася тільки переселенців, тепер вона поширюватиметься і на тих, хто проживає за кордоном. Про це розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дар'я Марчак, передає видання "На пенсії".

Навесні цього року Верховна Рада затвердила закон, згідно з яким усі українські пенсіонери, які проживають за кордоном, мають пройти обов'язкову ідентифікацію, незалежно від наявності статусу переселенця. Для реалізації цього закону необхідно було розробити порядок проходження ідентифікації, але цього досі не зроблено. Як заявляє Марчак, Міністерство соціальної політики вже підготувало проєкт постанови, який найближчим часом буде подано на розгляд Кабінету Міністрів.

"Міністерство соціальної політики — маленьке, якщо порівнювати з величезним обсягом напрямків, за які воно відповідає. У департаменті, що опікується пенсійною системою і соціальним страхуванням, працює всього 18 осіб. Вони займаються і поточними справами, і чотирма реформами, і написанням законопроєктів і постанов, і відповідями на запити громадян", — пояснила вона.

Крім того, за її словами, враховуючи, що до кінця року залишилося зовсім небагато часу, у проєкті постанови пропонується перенести проведення ідентифікації на наступний рік.

"Щоб у всіх людей, які перебувають за кордоном, був цілорічно на проходження ідентифікації до кінця 2025 року. Тому що якби ми затвердили цю постанову в серпні чи вересні, поки люди про неї дізналися, поки б зрозуміли процедуру — це все одно був би стрес. Проєкт ми розробили ще влітку й обговорювали з великою кількістю громадських організацій, щоб зрозуміти всі можливі нюанси, на що слід звернути увагу", — додала заступниця міністра соцполітики.

Середній пенсійний вік, якщо враховувати всі категорії без урахування їхньої чисельності, становить приблизно 54 роки. Це пов'язано з тим, що на пенсію раніше виходять такі категорії, як прокурори, судді, військові та інші. Водночас в середньому один працівник, який сплачує єдиний соцвнесок, підтримує одного пенсіонера, хоча для забезпечення гідних виплат має бути вдвічі більше працівників.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначили, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.