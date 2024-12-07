Какие льготы имеют лица со статусом "ветеран труда": полный список

Перечень льгот для ветеранов довольно большой, но большинство из этих возможностей на практике не реализуется.

Лица со статусом "ветеран труда" имеют право на разнообразные льготы. Эта возможность регулируется законом Украины "Об основах социальной защищенности ветеранов труда и других граждан преклонного возраста". Об этом говорится в пресс-службе Минсоцполитики.

На льготы имеют право лица с официальным статусом "ветерана труда". То есть, те, которым было предоставлено соответствующее удостоверение.

"Удостоверение и нагрудный знак ветерана труда выдают по месту жительства ветерана органы труда и социальной защиты населения, а ветеранам-военнослужащим – органы, которые осуществляют их пенсионное обеспечение", – говорится в сообщении Минсоцполитики.

Несмотря на то, что перечень льгот для ветеранов довольно большой, большинство из этих возможностей на практике не реализуется. В частности, из-за недостаточного финансирования.

Ветераны труда имеют право на следующие льготы:

преимущественное право на установление в их домах домашних телефонов;

освобождение от земельного налога;

освобождение от платы за землю;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (исключением является протезирование с использованием драгоценных камней);

преимущественное право на обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях (в частности, на первоочередную госпитализацию);

преимущественное право на обслуживание в аптеках;

право на получение дополнительного отпуска сроком на 2 недели в год (при этом, не происходит сохранение заработной платы) и так далее.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.