Які пільги мають особи зі статусом "ветеран праці": повний список

Перелік пільг для ветеранів доволі великий, але більшість із цих можливостей на практиці не реалізується.

Особи зі статусом "ветеран праці" мають право на різноманітні пільги. Ця можливість регулюється законом України "Про основи соціальної захищеності ветеранів праці та інших громадян похилого віку". Про це йдеться у пресслужбі Мінсоцполітики.

На пільги мають право особи з офіційним статусом "ветерана праці". Тобто, ті, яким було надано відповідне посвідчення.

"Посвідчення та нагрудний знак ветерана праці видають за місцем проживання ветерана органи праці та соціального захисту населення, а ветеранам-військовослужбовцям — органи, що здійснюють їх пенсійне забезпечення", — ідеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Попри те, що перелік пільг для ветеранів доволі великий, більшість із цих можливостей на практиці не реалізується. Зокрема, через недостатнє фінансування.

Ветерани праці мають право на такі пільги:

переважне право на встановлення в їхніх будинках домашніх телефонів;

звільнення від земельного податку;

звільнення від плати за землю;

першочергове безоплатне зубопротезування (винятком є протезування з використанням дорогоцінного каміння);

переважне право на обслуговування в лікувально-профілактичних закладах (зокрема, на першочергову госпіталізацію);

переважне право на обслуговування в аптеках;

право на отримання додаткової відпустки строком на 2 тижні на рік (при цьому, не відбувається збереження заробітної плати) тощо.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.