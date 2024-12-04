В Европе сокращают свою зависимость от российского газового монополиста, поэтому в комплексе с другими проблемами это вызывает панику на рынке РФ, а также тяжелую экономическую ситуацию во всех секторах.

После решения австрийской энергетической компании OMV AG прекратить платежи за поставки от ПАО "Газпром" покатилась волна исков против него. Европейские энергокомпании стремятся получить возмещение за нарушение Россией контрактных обязательств. Об этом пишет Bloomberg. В материале"Резкое падение курса российского рубля: почему произошло и что с того Украине" финансовый аналитик Андрей Шевчишин затронул эту тему на фоне падения курса рубля к доллару.

Газпром в ответ прекратил поставки австрийской OMV AG, отметив серьезные последствия.

Что известно о деле Газпрома и OMV

OMV перестала платить за газ, который получала из России через Украину, что заставило Газпром почти немедленно прекратить поставки. Учитывая этот пример, другие компании, которые решили не платить, ищут альтернативные источники поставок, которые позволят обойтись без Газпрома.

Для российской компании отрезать клиента означает потерять очередную точку опоры в Европе

"Для российской компании отрезать клиента означает потерять очередную точку опоры в Европе. Газ является одним из единственных ценных активов, которые Газпром все еще имеет в Европе. Международные активы компании сократились после национализации Gazprom Germania на пике энергетического кризиса. Арбитражные решения выносятся по принципу "кто пришел, первый, того и обслужили", и в Европе, в отличие от США, они не имеют срока действия", — отмечает Bloomberg.

Для российской компании отрезать клиента означает потерять очередную точку опоры в Европе Фото: RT

Поэтому компенсации от Газпрома пока рассматривают.

"Несколько дел находятся на рассмотрении, и в ближайшие месяцы ожидается больше компенсаций... Если европейским импортерам будет присуждено больше компенсаций, что, вероятно, так и будет, и хотя некоторые компенсации могут быть выполнены, это окажет большое давление на финансовое положение Газпрома", — сказала юрист по вопросам энергетики и приглашенный научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Агнешка Асон.

Не следует забывать и о санкциях США против "Газпромбанка", который используется европейскими фирмами для оплаты газа, и неопределенность относительно потоков через Украину, когда транзитное соглашение закончится в конце 2024 года

Также не следует забывать и о санкциях США против "Газпромбанка", который используется европейскими фирмами для оплаты газа, и неопределенность относительно потоков через Украину, когда транзитное соглашение закончится в конце года.

Напомним, OMV — австрийская нефтяная компания, которая является крупнейшей в Центральной Европе, заявила, что намерена вычесть из следующего платежа за газ 230 млн евро, которые арбитраж присудил в ее пользу от "Газпром экспорта" в качестве компенсации убытков вследствие нерегулярных поставок газа "Газпром экспорт" в Германию до сентября 2022 года. Эта сумма сопоставима с месячной оплатой Газпрома за газ.

Поставки газа в Австрию через Украину с 16 ноября полностью прекратились по решению "Газпрома". В ответ OMV арестовала российский газ в качестве покрытия арбитражного решения.

Как отметил украинский фининсовый аналитик Андрей Шевчишин, "Россия потеряла кусок дохода, что в комплексе с другими проблемами вызвало панику на российском рынке и тяжелую экономическую ситуацию во всех секторах".

В РФ — дисбаланс экономики, вызванный войной в Украине

Падение российского рубля: создаст ли это коллапс экономики России

Проблем в РФ действительно сейчас много. И прежде всего — это дисбаланс, который был вызван военными действиями в Украине и который накопился из-за высокой инфляции.

"В течение довольно долгого периода мы видели, как повышалась ставка Центробанка РФ, при этом рубль оставался стабильным. В то же время инфляция все ускорялась. По состоянию на декабрь ожидается, что ставку Центробанк может поднять до 23%, что сделает возможным получение кредитов оборонным сектором. Поэтому накопился очень высокий дисбаланс", — сказал в комментарии Фокусу Андрей Шевчишин.

Важно

Снизился на четверть: российский рубль резко обвалился (инфографика)

По его мнению, США санкциями против "Газпромбанка", который является активным участником финансирования войны, ведь осуществляет операции по покупке военного оборудования, выплаты военным и использовался для платежей за российские энергоносители заставляют россиян искать возможности для обхода ограничений.

А еще, напоминает Шевчишин, впереди решение ОПЕК о прекращении сдерживания объемов добычи нефти.

"РФ под санкциями вряд ли сможет держать влияние и свою долю на рынке. Так что ослабление рубля — это также отражение проблемы с энергоносителями", — добавил он.

Напомним, в Европе нашли замену газу из России. Фокус ранее рассказывал, что именно придумали в ЕС.