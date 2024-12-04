У Європі скорочують свою залежність від російського газового монополіста, тож у комплексі з іншими проблемами це спричиняє паніку на ринку РФ, а також важку економічну ситуацію у всіх секторах.

Після рішення австрійської енергетичної компанії OMV AG припинити платежі за постачання від ПАТ "Газпром" покотилася хвиля позовів проти нього. Європейські енергокомпанії прагнуть отримати відшкодування за порушення Росією контрактних зобов'язань. Про це пише Bloomberg. У матеріалі "Різке падіння курсу російського рубля: чому сталося і що з того Україні" фінансовий аналітик Андій Шевчишин торкнувся цієї теми на тлі падіння курсу рубля до долара.

Газпром у відповідь припинив постачання австрійській OMV AG, наголосивши на серйозних наслідках.

Що відомо про справу Газпрому і OMV

OMV перестала платити за газ, який отримувала з Росії через Україну, що змусило Газпром майже негайно припинити постачання. Враховуючи цей приклад, інші компанії, які вирішили не платити, шукають альтернативні джерела постачання, які дозволять обійтися без Газпрому.

Для російської компанії відрізати клієнта означає втратити чергову точку опори в Європі

"Для російської компанії відрізати клієнта означає втратити чергову точку опори в Європі. Газ є одним із єдиних цінних активів, які Газпром все ще має в Європі. Міжнародні активи компанії скоротилися після націоналізації Gazprom Germania на піку енергетичної кризи. Арбітражні рішення виносяться за принципом "хто прийшов, перший, того і обслужили", і в Європі, на відміну від США, вони не мають терміну дії", — зазначає Bloomberg.

Для російської компанії відрізати клієнта означає втратити чергову точку опори в Європі Фото: RT

Тож компенсації від Газпрому поки розглядають.

"Кілька справ перебувають на розгляді, і найближчими місяцями очікується більше компенсацій… Якщо європейським імпортерам буде присуджено більше компенсацій, що, ймовірно, так і буде, і хоча деякі компенсації можуть бути виконані, це чинитиме великий тиск на фінансове становище Газпрому", — сказала юристка з питань енергетики та запрошений науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень Агнешка Асон.

Не слід забувати і про санкції США проти "Газпромбанку", який використовується європейськими фірмами для оплати газу, та невизначеність щодо потоків через Україну, коли транзитна угода закінчиться наприкінці 2024 року

Також не слід забувати і про санкції США проти "Газпромбанку", який використовується європейськими фірмами для оплати газу, та невизначеність щодо потоків через Україну, коли транзитна угода закінчиться наприкінці року.

Нагадаємо, OMV — австрійська нафтова компанія, яка є найбільшою в Центральній Європі, заявила, що має намір відняти з наступного платежу за газ 230 млн євро, які арбітраж присудив на її користь від "Газпром експорту" як компенсацію збитків внаслідок нерегулярного постачання газу "Газпром експорт" до Німеччини до вересня 2022 року. Цю суму можна порівняти з місячною оплатою Газпрому за газ.

Постачання газу в Австрію через Україну з 16 листопада повністю припинилося за рішенням "Газпрому". У відповідь OMV заарештувала російський газ як покриття арбітражного рішення.

Як зауважив український фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, "Росія втратила шматок доходу, що у комплексі з іншими проблемами спричинило паніку на російському ринку і важку економічну ситуацію у всіх секторах".

У РФ - дисбаланс економіки, що викликаний війною в Україні

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Проблем у РФ дійсно наразі багато. І передусім — це дисбаланс, що був викликаний військовими діями в Україні і який накопичився через високу інфляцію.

"Впродовж доволі довгого періоду ми бачили, як підвищувалася ставка Центробанку РФ, при цьому рубль залишався стабільним. Водночас інфляція все пришвидшувалася. Станом на грудень очікують, що ставку Центробанк може підняти до 23%, що зробить можливим отримання кредитів оборонним сектором. Тож накопичився дуже високий дисбаланс", — сказав у коментарі Фокусу Андрій Шевчишин.

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На його думку, США санкціями проти "Газпромбанку", який є активним учасником фінансування війни, адже здійснює операції з купівлі військового обладнання, виплати військовим і використовувався для платежів за російські енергоносії змушують росіян шукати можливості для обходу обмежень.

А ще, нагадує Шевчишин, попереду рішення ОПЕК про припинення стримування обсягів видобутку нафти.

"РФ під санкціями навряд чи зможе тримати вплив та свою долю на ринку. Отже послаблення рубля — це також відображення проблеми з енергоносіями", — додав він.

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну газу з Росії. Фокус раніше розповідав, що саме вигадали в ЄС.