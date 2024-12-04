Продуманная попытка укрепить популярность: в NYT раскритиковали "тысячу Зеленского"

По словам аналитиков, с которыми пообщались американские журналисты, "Зимова єПідтримка" является популистским шагом. Выплатами президент Зеленский стремится привлечь внимание пенсионеров — 10-миллионного электората Украины, который часто с трудом сводит концы с концами.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о самом большом повышении налогов за время войны и практически одновременно в стране стартовала государственная программа оказания финансовой помощи украинцам в течение зимы, которая предусматривает единовременную выплату 1 000 гривен (24 доллара) для каждого украинца. Вероятно, этот шаг имеет целью смягчить удар от повышения налогов. Об этом пишет The New York Times.

Журналисты отметили, что это скромная сумма по сравнению со средней месячной зарплатой в Украине, которая составляет около 500 долларов. Однако правительство анонсировало этот шаг как способ продемонстрировать поддержку своим гражданам.

2 декабря во время вечернего обращения Зеленский заявил, что более 3,2 миллиона человек уже подали заявки на получение выплат, которые можно потратить на оплату коммунальных услуг, продукты, лекарства или задонатить ВСУ.

Эксперты, с которыми пообщались журналисты считают, что программа " Зимова єПідтримка" является продуманной попыткой Зеленского укрепить свою популярность среди населения, которое устает от войны. Эта усталость усилилась нынешней мобилизацией, выявившая разногласия в обществе и коррупционные скандалы, которые запятнали имидж правительства.

Американское издание приводит данные последнего опроса КМИС, согласно которому уровень доверия к президенту снизился с 77% до 59% за год.

Политический эксперт украинского аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк назвал "тысячу Зеленского" популистским шагом и отметил, что выплаты могут иметь целью привлечение пенсионеров — 10-миллионного электората, который часто с трудом сводит концы с концами.

Журналисты пишут, что экономисты критикуют программу как неэффективную. По их мнению, средства следовало бы направить на помощь наиболее уязвимым группам, например переселенцы, ветераны или малообеспеченные семьи. Петиция с подобными требованиями уже собрала более 25 тысяч подписей, что обязывает Зеленского дать ответ.

Программа будет профинансирована за счет перераспределения 15 миллиардов гривен, ранее предназначенных для программ по разминированию и поддержки безработных, рассказал заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Экономисты утверждают, что небольшие отдельные выплаты мало будут влиять на стимулирование экономики, а общую сумму лучше было бы выделить на армию.

Напомним, 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что программа "єПідтримка" рассчитана исключительно на граждан, находящихся в Украине. Гражданам, которые оформят помощь, находясь за пределами страны, будут вынуждены вернуть полученные средства.

Украинцы поддержали петицию об отмене выплаты тысячи гривен. Автор обращения указал на ряд недостатков "Зимової єПідтримки".