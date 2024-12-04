Продумана спроба зміцнити популярність: у NYT розкритикували "тисячу Зеленського"

За словами аналітиків, з якими поспілкувалися американські журналісти, "Зимова єПідтримка" є популістським кроком. Виплатами президент Зеленський прагне привернути увагу пенсіонерів — 10-мільйонного електорату України, який часто насилу зводить кінці з кінцями.

28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про найбільше підвищення податків за час війни і практично одночасно в країні стартувала державна програма надання фінансової допомоги українцям протягом зими, яка передбачає одноразову виплату 1 000 гривень (24 долари) для кожного українця. Ймовірно, цей крок має на меті пом’якшити удар від підвищення податків. Про це пише The New York Times.

Журналісти зазначили, що це скромна сума порівняно із середньою місячною зарплатою в Україні, яка становить близько 500 доларів. Однак уряд анонсував цей крок як спосіб продемонструвати підтримку своїм громадянам.

2 грудня під час вечірнього звернення Зеленський заявив, що понад 3,2 мільйона людей вже подали заявки на отримання виплат, які можна витратити на оплату комунальних послуг, продукти, ліки або задонатити на ЗСУ.

Експерти, з якими поспілкувалися журналісти вважають, що програма "Зимова єПідтримка" є продуманою спробою Зеленського зміцнити свою популярність серед населення, яке втомлюється від війни. Ця втома посилилася цьогорічною мобілізацією, яка виявила розбіжності в суспільстві, та корупційні скандали, які заплямували імідж уряду.

Американське видання наводить дані останнього опитування КМІС, згідно з яким рівень довіри до президента знизився з 77% до 59% за рік.

Політичний експерт українського аналітичного центру Democracy House Анатолій Октисюк назвав "тисячу Зеленського" популістським кроком і зазначив, що виплати можуть мати на меті привернення пенсіонерів — 10-мільйонного електорату, який часто насилу зводить кінці з кінцями.

Журналісти пишуть, що економісти критикують програму як неефективну. На їхню думку, кошти варто було б спрямувати на допомогу найбільш уразливим групам, як-от переселенці, ветерани чи малозабезпечені сім'ї. Петиція з такими вимогами вже зібрала понад 25 тисяч підписів, що зобов'язує Зеленського дати відповідь.

Програму буде профінансовано за рахунок перерозподілу 15 мільярдів гривень, раніше призначених для програм з розмінування та підтримки безробітних, розповів заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Економісти стверджують, що невеликі окремі виплати мало впливатимуть на стимулювання економіки, а загальну суму краще було б виділити на армію.

Нагадаємо, 2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що програма "єПідтримка" розрахована виключно на громадян, які перебувають в Україні. Громадянам, які оформлять допомогу, перебуваючи за межами країни, будуть змушені повернути отримані кошти.

Українці підтримали петицію щодо скасування виплати тисячі гривень. Автор звернення вказав на низку недоліків "Зимової єПідтримки".