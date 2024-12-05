Куда потратить "тысячу Зеленского": "Укрпошта" изменит ассортимент товаров

По словам гендирентора компании Игоря Смелянского, финансовую помощь невозможно получить наличными.

"Укрпошта" обновит ассортимент товаров в отделениях, чтобы соответствовать запросам клиентов, желающих потратить "тысячу Зеленского" на разнообразные покупки.Так 4 декабря "Укрпошта" присоединилась к программе Зимней еПоддержки. Об этом сообщает гендиректор учреждения Игоря Смелянского.

По его словам, эти деньги нельзя обналичить, но их можно потратить другим способом.

"Мы даем возможность использовать эти средства на коммунальные услуги, товары украинского производства (еду и бытовую химию), украинские печатные издания и лекарства", – напомнил Смелянский.

Из-за различных потребностей граждан "Укрпошта" планирует вносить коррективы в свою работу. Так в зависимости от региона люди нуждались больше в том или ином типе товаров или услуг:

те, кто живет в зоне боевых территорий на Востоке, в условиях уничтоженной инфраструктуры, чаще покупает сладости и продукты питания, тогда как оплата коммунальных услуг для этих людей не актуальны;

у центральных регионах же наоборот заявили, что сладостей много, а нужно больше продуктов, которые подходят для диабетиков, поэтому просили привезти гречку, макароны и лекарства;

пенсионеры на западе и юге страны, сразу оплатили счета за коммуналку и выписали украинские газеты и журналы.

Смелянский отметил, что есть аспекты, требующие доработки, и работа над ними уже началась.

"К примеру, некоторые люди в селах оформили выплату через "Дію" и имеют средства на виртуальной карте, но в селе отсутствуют магазины, которые участвуют в программе "Национальный кэшбек". Для них мы тоже организуем решение в кратчайшие сроки и дополнительно об этом сообщим", – заверил гендиректор "Укрпошты".

Программа действует для более 2 миллионов пенсионеров и людей с инвалидностью 1 и 2 групп. Активна она по всей территории Украины.

Ранее мы сообщали о том, как будет работать механизм получения "Тысячи Зеленского". Помощь будет начисляться на специальный счет, при этом некоторые граждане могут ее получить не через "Дию", а через Укрпочту. В их числе — пенсионеры, лица с инвалидностью I и II группы, а также граждане, получающие социальную помощь, в том числе и в прифронтовой зоне.

Напомним, по поручению главы государства Владимира Зеленского, с 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Национальный кэшбек", которую можно открыть в 12 банках и активировать через "Дію".