Куди витратити "тисячу Зеленського": "Укрпошта" змінить асортимент товарів

За словами гендирентора компанії Ігоря Смілянського, фінансову допомогу неможливо отримати готівкою.

"Укрпошта" оновить асортимент товарів у відділеннях, щоб відповідати запитам клієнтів, які бажають витратити "тисячу Зеленського" на різноманітні покупки. 4 грудня "Укрпошта" долучилася до програми Зимової еПідтримки. Про це повідомляє гендиректор установи Ігоря Смілянського.

За його словами, ці гроші не можна перевести в готівку, але їх можна витратити в інший спосіб.

"Ми даємо можливість використовувати ці кошти на комунальні послуги, товари українського виробництва (їжу та побутову хімію), українські друковані видання та ліки", — нагадав Смілянський.

Через різні потреби громадян "Укрпошта" планує вносити корективи у свою роботу. Так залежно від регіону люди потребували більше того чи іншого типу товарів або послуг:

ті, хто живе в зоні бойових територій на Сході, в умовах знищеної інфраструктури, частіше купує солодощі та продукти харчування, тоді як оплата комунальних послуг для цих людей не є актуальною;

у центральних регіонах же навпаки заявили, що солодощів багато, а потрібно більше продуктів, які підходять для діабетиків, тож просили привезти гречку, макарони та ліки;

пенсіонери на заході та півдні країни, одразу оплатили рахунки за комуналку та передплатили українські газети й журнали.

Смілянський зазначив, що є аспекти, які потребують доопрацювання, і робота над ними вже почалася.

"Приміром, деякі люди в селах оформили виплату через "Дію" і мають кошти на віртуальній картці, але в селі відсутні магазини, які беруть участь у програмі "Національний кешбек". Для них ми теж організуємо рішення в найкоротші терміни і додатково про це повідомимо", — запевнив гендиректор "Укрпошти".

Програма діє для понад 2 мільйонів пенсіонерів і людей з інвалідністю 1 і 2 груп. Активна вона по всій території України.

Раніше ми повідомляли про те, як працюватиме механізм отримання "Тисячі Зеленського". Допомога нараховуватиметься на спеціальний рахунок, при цьому деякі громадяни можуть її отримати не через "Дію", а через Укрпошту. Серед них — пенсіонери, особи з інвалідністю I і II групи, а також громадяни, які отримують соціальну допомогу, зокрема й у прифронтовій зоні.

Нагадаємо, за дорученням глави держави Володимира Зеленського, з 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна відкрити у 12 банках і активувати через "Дію".