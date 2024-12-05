"Замечательная математика": после запуска "Нацкешбека" украинцы стали больше покупать местные товары

Представительница министерства экономики сообщила о росте продаж украинских товаров. На эти данные отреагировал нардеп Ярослав Железняк, отметив, что на программу было потрачено больше, чем получен доход.

После запуска программы "Национальный кэшбек" продажи украинских товаров выросли почти на 10%. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко со ссылкой на данные Ассоциации ритейлеров Украины.

"В сентябре этого года мы запустили программу "Национальный кэшбек". И хотя первый месяц она работала в тестовом режиме, мы уже видим ее эффект. За два месяца действия программы продажи украинских продуктов выросли на 9,5% в количестве, и на 4% в деньгах", — написала она.

Юлия Свириденко рассказала, что были проанализированы продажи в 700 магазинах по всей стране. Сравнивали с двумя месяцами до запуска программы и таким же периодом в 2023 году.

По информации министра, благодаря программе украинцы стали чаще отдавать предпочтение местным товарам. Также благодаря "Национальному кэшбеку" люди стали тратить на 9,4% больше средств на локальные продукты вместо импортных.

"Это означает, что программа пользуется спросом среди людей, которые чувствительны к цене, и она является для них социальной поддержкой", — отметила Юлия Свириденко.

Также возросло количество людей, которые целенаправленно покупают украинские товары. В частности, на 30% увеличилось количество покупателей украинских товаров и на 19% — тех, для кого они составляют более половины потребительской корзины.

Рост продаж украинских товаров по "Нацкешбеку": реакция нардепа

На информацию об увеличении продаж украинских товаров отреагировал народный депутат, член депутатской фракции политической партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. По его словам, на программу "Национальный кэшбек" потрачено из бюджета 10% от оборота, при этом продажи выросли на 4% в деньгах.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Напомним, ранее Ярослав Железняк рассказывал, откуда правительство возьмет деньги для "Национального кэшбэка" и "1000 от Зеленского". По его словам, Кабмин решил забрать деньги из программ поддержки предприятий и разминирования — речь идет о более 3,8 миллиарда гривен.

Также Фокус рассказывал, передают ли банки информацию по транзакциям клиентов. Также сообщалось, можно ли остановить передачу данных.