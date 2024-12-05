"Чудова математика": після запуску "Нацкешбеку" українці стали більше купувати місцеві товари

Представниця міністерства економіки повідомила про зростання продажу українських товарів. На ці дані відреагував нардеп Ярослав Железняк, зазначивши, що на програму було витрачено більше, ніж отриманий дохід.

Після запуску програми "Національний кешбек" продаж українських товарів зріс майже на 10%. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко з посиланням на дані Асоціації ритейлерів України.

"У вересні цього року ми запустили програму "Національний кешбек". І хоча перший місяць вона працювала у тестовому режимі, ми вже бачимо її ефект. За два місяці дії програми продажі українських продуктів зросли на 9,5% у кількості, і на 4% в грошах", — написала вона.

Юлія Свириденко розповіла, що були проаналізовані продажі у 700 магазинах по всій країні. Порівнювали з двома місяцями до запуску програми й таким самим періодом у 2023 році.

За інформацією міністерки, завдяки програмі українці стали частіше віддавати перевагу місцевим товарам. Також завдяки "Національному кешбеку" люди стали витрачати на 9,4% більше коштів на локальні продукти замість імпортних.

"Це означає, що програма має попит серед людей, які чутливі до ціни, і вона є для них соціальною підтримкою", — зазначила Юлія Свириденко.

Також зросла кількість людей, які цілеспрямовано купують українські товари. Зокрема, на 30% збільшилась кількість покупців українських товарів і на 19% – тих, для кого вони становлять більш ніж половина споживчого кошика.

Зростання продажу українських товарів по "Нацкешбеку": реакція нардепа

На інформацію щодо збільшення продажу українських товарів відреагував народний депутат, член депутатської фракції політичної партії "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. За його словами, на програму "Національний кешбек" витрачено з бюджету 10% від обороту, при цьому продажі зросли на 4% у грошах.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Нагадаємо, раніше Ярослав Железняк розповідав, звідки уряд візьме гроші для "Національного кешбеку" й "1000 від Зеленського". За його словами, Кабмін вирішив забрати гроші з програм підтримки підприємств і розмінування — йдеться про понад 3,8 мільярда гривень.

Також Фокус розповідав, чи передають банки інформацію по транзакціях клієнтів. Також повідомлялось, чи можна зупинити передачу даних.