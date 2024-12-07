Повышение налогов в Украине: сколько средств недополучит государство из-за отсрочки решения

Закон о повышении налогов был подписан позже, поэтому в бюджет поступит только 8 миллиардов.

Налоговый комитет Верховной Рады принял решение не увеличивать налоги для физических лиц-предпринимателей в 2024 году. Изменения были перенесены на 1 января 2025 года, что приведет к недополучению значительных средств в государственный бюджет. Из-за задержки с повышением налогов, Украина недополучит около 13 миллиардов гривен в этом году. Об этом сообщает председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает "Громадське Радіо".

Он пояснил, что закон о повышении налогов был подписан позднее, поэтому в бюджет поступит только 8 миллиардов вместо запланированных 21 миллиарда. В то же время, он заверил, что Министерство финансов располагает резервами для компенсации этой разницы, однако не уточнил, о каких резервах идет речь.

"Об этом более профессионально ответит Минфин. Какие резервы отыскивает. Я не уверен, что мы можем публично их объявлять. На следующий год ничего не меняется – 140 миллиардов, как было, так и остается", — добавил Гетманцев.

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов (№ 11416-д), который парламент принял во втором чтении еще 10 октября. Основные изменения заключаются в следующем:

военный сбор для работников увеличен с 1,5% до 5%. ФЛП третьей группы будут платить 1% от дохода;

банки будут платить налог на прибыль по ставке 50% за 2024 год;

предприятия небанковских финансовых учреждений (кроме страховых компаний) будут платить налог на прибыль по ставке 25%;

определены авансовые взносы по налогу на прибыль для предприятий, торгующих топливом.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о росте налогов и о том, что изменится для граждан и предприятий разных форм собственности.

С 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Национальный кэшбек", которую можно активировать через "Дію".