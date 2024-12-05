Продукты подорожают, а налоги вырастут: чего ждать украинцам в декабре 2024 года

Украинцы ощутят серьезное подорожание продуктов и повышение налогов уже в декабре 2024 года.

В декабре прогнозируется продолжение роста цен на продукты питания, особенно на овощи, мясные и молочные изделия. Кроме того, бизнесу предстоит учитывать повышение налоговой нагрузки. То же касается изменений цен на топливо и курса доллара в завершающий месяц 2024 года. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Каким будет курс доллара до конца года

Банкир Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок все еще полон неопределенностей, которые могут повлиять на прогнозы как в позитивном, так и в негативном направлении. Однако в декабре вероятность резких изменений или неожиданных скачков курса остается невысокой.

"Однако очевидно ситуация на валютном рынке останется более-менее прогнозируемой, обозримой именно благодаря эффективным действиям Нацбанка, который внимательно следит за "изменением настроений" и принимает соответствующие меры, избегая всплеска ажиотажного спроса. Все же мы склонны считать, что в декабре не стоит ждать сюрпризов или каких-то курсовых "уловок", — добавил он.

Таким образом, динамика курса валют в декабре будет во многом определяться действиями НБУ, который продолжает регулировать рынок. Не менее значимыми факторами останутся экономическая ситуация в стране, объемы макрофинансовой помощи для покрытия бюджетного дефицита, а также поступления валюты от экспортной деятельности.

"Конечно, все озвученные факторы могут влиять на рынок главным образом в куче, а не отдельно. Однако учитывая ситуацию в течение года, можно предположить, что курсам валют удастся избежать "рывков" до ожидаемого показателя в 42,1 гривны за доллар", – утверждает Лесовой.

Эксперт предполагает, что до конца года курс доллара может остаться в пределах 41,6 – 41,8 гривны за доллар, немного не достигая показателя, заложенного в госбюджете на конец 2024 года. По сравнению с 1 января 2024 года, рост курса на 1 января 2025 года может составить около 10%.

Как изменятся цены на топливо в декабре

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев поделился своим мнением о том, как новые налоговые правила для АЗС, вступающие в силу с 1 декабря 2024 года, могут повлиять на цены на топливо. По его словам, у операторов рынка на данный момент есть достаточная подушка безопасности, поэтому значительного роста цен ожидать не стоит.

По его словам, доказательством того, что есть возможность менять цены — есть регулярные акции, которые розничные операторы проводят почти каждую неделю. Во время таких акций в выходные цены на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ снижают цены.

"Это означает, что сейчас есть возможности для того, чтобы не только там сохранить цену, а даже и снизить цену. Но розничные операторы вряд ли будут существенно снижать цены, потому что, во-первых, в конце декабря начинается так называемый мертвый сезон, в течение которого наблюдаются наименьшие объемы реализации нефтепродуктов", — рассказал эксперт.

Сейчас реализовывать только сжиженный нефтяной газ становится невыгодно. Рябцев объяснил, что сейчас нет смысла открывать отдельные заправки для пропан-бутана, ведь это приводит к убыткам. К тому же при температуре ниже нуля использование этого топлива усложняется — холодный запуск двигателя почти невозможен. Поэтому это создает дополнительные трудности.

"И у меня есть такое ощущение, что в новом году, то есть весной количество заправок, которые предлагают сжиженный нефтяной газ, существенно сократится. Может даже и в разы", — резюмирует эксперт.

Как изменятся налоги в Украине

Для физических лиц предпринимателей I, II и IV групп единого налога вводится военный сбор, который составит 10% от минимальной заработной платы (по состоянию на первое число месяца). В данный момент минимальная зарплата составляет 8000 гривен, поэтому эти категории ФОП обязаны уплачивать 800 гривен в месяц.

Для предпринимателей III группы на "упрощенке" установлен военный сбор в размере 1% от доходов по итогам первого квартала 2025 года. Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) первой, второй и четвертой групп плательщиков единого налога обязанность уплаты военного сбора появляется с 1 января 2025 года.

Как изменятся цены на продукты перед Новым годом и Рождеством

Будут ли расти цены на овощи и фрукты перед праздниками? Ожидается, что в декабре 2024 года стоимость овощей может увеличиться до 15%, а фруктов — до 10%. В частности, прогнозируется повышение цены на белокочанную капусту до 33 гривен, репчатый лук — до 20 гривен, а картофель — до 37 гривен.

"По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в декабре цены на яблоки и виноград вырастут до 10%. Цены на импортируемые плоды и в дальнейшем будут оставаться на довольно высоком уровне. В частности, на апельсины — до 85 гривен за килограмм, лимоны — 65 гривен за килограмм, мандарины — 80 гривен, бананы — до 60 гривен", — отметила главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Институт аграрной экономики Инна Сало.

По состоянию на 26 ноября 2024 года, по сравнению с концом октября этого года, цены на овощи борщового набора выросли. В частности:

картофель подорожал до 32,82 гривны за килограмм (на 9,8%);

свекла — до 19,45 гривны за килограмм (на 13,5%);

морковь — до 29,13 гривны за килограмм (на 9,8%);

лук репчатый — до 18,25 гривны за килограмм (на 1,7%).

В то же время цена на белокочанную капусту снизилась на 3,2% и теперь составляет 30,92 гривны за килограмм.

Напомним, ранее Фокус подробно писал о росте налогов и о том, что изменится для граждан и предприятий разных форм собственности.

С 1 декабря украинцы смогут получить 1 000 гривен на карту "Национальный кэшбек", которую можно активировать через "Дію".