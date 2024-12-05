Продукти подорожчають, а податки зростуть: чого чекати українцям у грудні 2024 року

Українці відчують серйозне подорожчання продуктів і підвищення податків уже в грудні 2024 року.

У грудні прогнозується продовження зростання цін на продукти харчування, особливо на овочі, м'ясні та молочні вироби. Крім того, бізнесу доведеться враховувати підвищення податкового навантаження. Те саме стосується змін цін на паливо та курсу долара в завершальний місяць 2024 року. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Яким буде курс долара до кінця року

Банкір Тарас Лісовий зазначив, що валютний ринок усе ще сповнений невизначеностей, які можуть вплинути на прогнози як у позитивному, так і в негативному напрямку. Однак у грудні ймовірність різких змін або несподіваних стрибків курсу залишається невисокою.

"Проте вочевидь ситуація на валютному ринку залишиться більш-менш прогнозованою, доступною для огляду саме завдяки ефективним діям Нацбанку, який уважно слідкує за "зміною настроїв" і вживає відповідних заходів, уникаючи сплеску ажіотажного попиту. Усе ж таки ми схильні вважати, що в грудні не варто чекати сюрпризів або якихось курсових "хитрощів", — додав він.

Таким чином, динаміка курсу валют у грудні багато в чому визначатиметься діями НБУ, який продовжує регулювати ринок. Не менш значущими факторами залишаться економічна ситуація в країні, обсяги макрофінансової допомоги для покриття бюджетного дефіциту, а також надходження валюти від експортної діяльності.

"Звісно, всі озвучені фактори можуть впливати на ринок головним чином у купі, а не окремо. Однак з огляду на ситуацію протягом року можна припустити, що курсам валют вдасться уникнути "ривків" до очікуваного показника в 42,1 гривні за долар", — стверджує Лісовий.

Експерт припускає, що до кінця року курс долара може залишитися в межах 41,6 — 41,8 гривні за долар, трохи не досягаючи показника, закладеного в держбюджеті на кінець 2024 року. Порівняно з 1 січня 2024 року, зростання курсу на 1 січня 2025 року може становити близько 10%.

Як зміняться ціни на пальне в грудні

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев поділився своєю думкою про те, як нові податкові правила для АЗС, що набувають чинності з 1 грудня 2024 року, можуть вплинути на ціни на паливо. За його словами, в операторів ринку наразі є достатня подушка безпеки, тому значного зростання цін очікувати не варто.

За його словами, доказом того, що є можливість змінювати ціни — є регулярні акції, які роздрібні оператори проводять майже щотижня. Під час таких акцій у вихідні ціни на бензин, дизельне пальне та скраплений газ знижують ціни.

"Це означає, що зараз є можливості для того, щоб не тільки там зберегти ціну, а навіть і знизити ціну. Але роздрібні оператори навряд чи будуть суттєво знижувати ціни, тому що, по-перше, наприкінці грудня починається так званий мертвий сезон, протягом якого спостерігаються найменші обсяги реалізації нафтопродуктів", — розповів експерт.

Наразі реалізовувати лише скраплений нафтовий газ стає невигідно. Рябцев пояснив, що зараз немає сенсу відкривати окремі заправки для пропан-бутану, адже це призводить до збитків. До того ж за температури нижче нуля використання цього палива ускладнюється — холодний запуск двигуна майже неможливий. Тож це створює додаткові труднощі.

"І в мене є таке відчуття, що в новому році, тобто навесні, кількість заправок, які пропонують скраплений нафтовий газ, істотно скоротиться. Може навіть і в рази", — резюмує експерт.

Як зміняться податки в Україні

Для фізичних осіб підприємців I, II і IV груп єдиного податку вводиться військовий збір, який становитиме 10% від мінімальної заробітної плати (станом на перше число місяця). Наразі мінімальна зарплата становить 8000 гривень, тому ці категорії ФОП зобов'язані сплачувати 800 гривень на місяць.

Для підприємців III групи на "спрощенці" встановлено військовий збір у розмірі 1% від доходів за підсумками першого кварталу 2025 року. Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) першої, другої та четвертої груп платників єдиного податку обов'язок сплати військового збору з'являється з 1 січня 2025 року.

Як зміняться ціни на продукти перед Новим роком і Різдвом

Чи зростатимуть ціни на овочі та фрукти перед святами? Очікується, що в грудні 2024 року вартість овочів може збільшитися до 15%, а фруктів — до 10%. Зокрема, прогнозується підвищення ціни на білокачанну капусту до 33 гривень, ріпчасту цибулю — до 20 гривень, а картоплю — до 37 гривень.

"За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у грудні ціни на яблука та виноград зростуть до 10%. Ціни на імпортовані плоди й надалі залишатимуться на доволі високому рівні. Зокрема, на апельсини — до 85 гривень за кілограм, лимони — 65 гривень за кілограм, мандарини — 80 гривень, банани — до 60 гривень", — зазначила головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Інна Сало.

Станом на 26 листопада 2024 року, порівняно з кінцем жовтня цього року, ціни на овочі борщового набору зросли. Зокрема:

картопля подорожчала до 32,82 гривні за кілограм (на 9,8%);

буряк — до 19,45 гривні за кілограм (на 13,5%);

морква — до 29,13 гривні за кілограм (на 9,8%);

цибуля ріпчаста — до 18,25 гривні за кілограм (на 1,7%).

Водночас ціна на білокачанну капусту знизилася на 3,2% і тепер становить 30,92 гривні за кілограм.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про зростання податків і про те, що зміниться для громадян і підприємств різних форм власності.

З 1 грудня українці зможуть отримати 1000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна активувати через "Дію".