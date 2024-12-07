Підвищення податків в Україні: скільки коштів недоотримає держава через відтермінування рішення

Закон про підвищення податків було підписано пізніше, тому до бюджету надійде тільки 8 мільярдів.

Податковий комітет Верховної Ради ухвалив рішення не збільшувати податки для фізичних осіб-підприємців у 2024 році. Зміни було перенесено на 1 січня 2025 року, що призведе до недоотримання значних коштів до державного бюджету. Через затримку з підвищенням податків, Україна недоотримає близько 13 мільярдів гривень цього року. Про це повідомляє голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає"Громадське Радіо".

Він пояснив, що закон про підвищення податків був підписаний пізніше, тому до бюджету надійде лише 8 мільярдів замість запланованих 21 мільярда. Водночас він запевнив, що Міністерство фінансів має у своєму розпорядженні резерви для компенсації цієї різниці, однак не уточнив, про які резерви йдеться.

"Про це більш професійно відповість Мінфін. Які резерви відшукує. Я не впевнений, що ми можемо публічно їх оголошувати. На наступний рік нічого не змінюється — 140 мільярдів, як було, так і залишається", — додав Гетманцев.

28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків (№ 11416-д), який парламент ухвалив у другому читанні ще 10 жовтня. Основні зміни полягають у такому:

військовий збір для працівників збільшено з 1,5% до 5%. ФОП третьої групи платитимуть 1% від доходу;

банки платитимуть податок на прибуток за ставкою 50% за 2024 рік;

підприємства небанківських фінансових установ (крім страхових компаній) платитимуть податок на прибуток за ставкою 25%;

визначено авансові внески з податку на прибуток для підприємств, які торгують паливом.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про зростання податків і про те, що зміниться для громадян і підприємств різних форм власності.

З 1 грудня українці зможуть отримати 1 000 гривень на картку "Національний кешбек", яку можна активувати через "Дію".