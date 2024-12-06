Зарплата чиновников выросла почти на 20 тыс. грн: кому платят больше всего

По данным Минфина, лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет.

Министерство финансов представило обновленную информацию о зарплатах и численности сотрудников государственных учреждений, местных администраций и судебных органов. В октябре 2024 года средняя заработная плата в госструктурах достигла 57,5 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

По сравнению с январем 2024 года, зарплаты чиновников увеличились на 49%, поднявшись с 38,6 тысячи гривен до 57,5 тысячи гривен. Таким образом, доходы сотрудников госорганов более чем втрое превышают средний уровень по стране. Согласно данным ПФУ, средняя зарплата по Украине в сентябре составила 18 тысяч гривен.

Зарплата чиновников выросла почти на 20 тыс. грн

По информации Минфина, лидером по уровню зарплат среди госорганов стал Антимонопольный комитет. Средняя зарплата его сотрудников составляет 113,7 тысячи гривен, а численность персонала насчитывает 270 человек. При этом зарплата руководства достигает 218,4 тысячи гривен, что является одним из самых высоких показателей. В Министерстве цифровой трансформации средний доход сотрудников составляет 88,5 тысячи гривен, а штат насчитывает 198 человек.

На третье место вышло Государственное агентство развития туризма – 87,7 тысяч гривен (22 человека).

В Секретариате Кабинета министров средняя зарплата 67,3 тысячи гривен. Фактическая численность работников, получающих зарплату, – 680 человек. Руководству платят 103,4 тысячи гривен.

Отметим, ранее мы рассказывали об интересной работе. Государственный центр занятости назвал довольно необычные вакансии: купажник чая, сборщик часов, пометчик термометров или ведущий дискотек.

Также Фокус писал, что в октябре Виндзорский дворец открыл вакансию домработницы. Впрочем, зарплату обещали лишь 10,57 фунта в час, что на 87 пенсов меньше минимальной заработной платы.