Зарплата чиновников выросла почти на 20 тыс. грн: кому платят больше всего
По данным Минфина, лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет.
Министерство финансов представило обновленную информацию о зарплатах и численности сотрудников государственных учреждений, местных администраций и судебных органов. В октябре 2024 года средняя заработная плата в госструктурах достигла 57,5 тысячи гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
По сравнению с январем 2024 года, зарплаты чиновников увеличились на 49%, поднявшись с 38,6 тысячи гривен до 57,5 тысячи гривен. Таким образом, доходы сотрудников госорганов более чем втрое превышают средний уровень по стране. Согласно данным ПФУ, средняя зарплата по Украине в сентябре составила 18 тысяч гривен.
По информации Минфина, лидером по уровню зарплат среди госорганов стал Антимонопольный комитет. Средняя зарплата его сотрудников составляет 113,7 тысячи гривен, а численность персонала насчитывает 270 человек. При этом зарплата руководства достигает 218,4 тысячи гривен, что является одним из самых высоких показателей. В Министерстве цифровой трансформации средний доход сотрудников составляет 88,5 тысячи гривен, а штат насчитывает 198 человек.
На третье место вышло Государственное агентство развития туризма – 87,7 тысяч гривен (22 человека).
В Секретариате Кабинета министров средняя зарплата 67,3 тысячи гривен. Фактическая численность работников, получающих зарплату, – 680 человек. Руководству платят 103,4 тысячи гривен.
Отметим, ранее мы рассказывали об интересной работе. Государственный центр занятости назвал довольно необычные вакансии: купажник чая, сборщик часов, пометчик термометров или ведущий дискотек.
Также Фокус писал, что в октябре Виндзорский дворец открыл вакансию домработницы. Впрочем, зарплату обещали лишь 10,57 фунта в час, что на 87 пенсов меньше минимальной заработной платы.