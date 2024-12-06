Зарплата чиновників зросла майже на 20 тис. грн: кому платять найбільше

За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Антимонопольний комітет.

Міністерство фінансів презентувало оновлену інформацію про зарплати та чисельність співробітників державних установ, місцевих адміністрацій та судових органів. У жовтні 2024 року середня заробітна плата в держструктурах сягнула 57,5 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Порівняно із січнем 2024 року, зарплати чиновників збільшилися на 49%, піднявшись із 38,6 тисячі гривень до 57,5 тисячі гривень. Таким чином, доходи співробітників держорганів більш ніж утричі перевищують середній рівень по країні. Згідно з даними ПФУ, середня зарплата в Україні у вересні становила 18 тисяч гривень.

Зарплата чиновників зросла майже на 20 тис. грн

За інформацією Мінфіну, лідером за рівнем зарплат серед держорганів став Антимонопольний комітет. Середня зарплата його співробітників становить 113,7 тисячі гривень, а чисельність персоналу налічує 270 осіб. При цьому зарплата керівництва сягає 218,4 тисячі гривень, що є одним із найвищих показників. У Міністерстві цифрової трансформації середній дохід співробітників становить 88,5 тисячі гривень, а штат налічує 198 осіб.

На третє місце вийшло Державне агентство розвитку туризму — 87,7 тисяч гривень (22 особи).

У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата 67,3 тисячі гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, — 680 осіб. Керівництву платять 103,4 тисячі гривень.

Зазначимо, раніше ми розповідали про цікаву роботу. Державний центр зайнятості назвав доволі незвичні вакансії: купажник чаю, складальник годинників, позначник термометрів або ведучий дискотек.

Також Фокус писав, що в жовтні Віндзорський палац відкрив вакансію домробітниці. Втім, зарплату обіцяли лише 10,57 фунта на годину, що на 87 пенсів менше мінімальної заробітної плати.