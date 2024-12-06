Зарплата чиновників зросла майже на 20 тис. грн: кому платять найбільше
За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Антимонопольний комітет.
Міністерство фінансів презентувало оновлену інформацію про зарплати та чисельність співробітників державних установ, місцевих адміністрацій та судових органів. У жовтні 2024 року середня заробітна плата в держструктурах сягнула 57,5 тисячі гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Порівняно із січнем 2024 року, зарплати чиновників збільшилися на 49%, піднявшись із 38,6 тисячі гривень до 57,5 тисячі гривень. Таким чином, доходи співробітників держорганів більш ніж утричі перевищують середній рівень по країні. Згідно з даними ПФУ, середня зарплата в Україні у вересні становила 18 тисяч гривень.
За інформацією Мінфіну, лідером за рівнем зарплат серед держорганів став Антимонопольний комітет. Середня зарплата його співробітників становить 113,7 тисячі гривень, а чисельність персоналу налічує 270 осіб. При цьому зарплата керівництва сягає 218,4 тисячі гривень, що є одним із найвищих показників. У Міністерстві цифрової трансформації середній дохід співробітників становить 88,5 тисячі гривень, а штат налічує 198 осіб.
На третє місце вийшло Державне агентство розвитку туризму — 87,7 тисяч гривень (22 особи).
У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата 67,3 тисячі гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, — 680 осіб. Керівництву платять 103,4 тисячі гривень.
Зазначимо, раніше ми розповідали про цікаву роботу. Державний центр зайнятості назвав доволі незвичні вакансії: купажник чаю, складальник годинників, позначник термометрів або ведучий дискотек.
Також Фокус писав, що в жовтні Віндзорський палац відкрив вакансію домробітниці. Втім, зарплату обіцяли лише 10,57 фунта на годину, що на 87 пенсів менше мінімальної заробітної плати.