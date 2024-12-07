Пенсия в Украине: у кого вырастет пенсия на 20% в декабре

Для получения доплаты пенсионеру необходимо проживать в горной местности.

Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на специальную надбавку в размере 20%. Она предназначена для граждан Украины, проживающих официально в горных населенных пунктах. Эту надбавку получают не только коренные жители, но и переселенцы, выбравшие такие регионы для жизни. Об этом говорится в законе "О статусе горных населенных пунктов в Украине".

"Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, которые получили статус лица, работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%", – говорится в законе.

Надбавка предоставляется при таких условиях:

лицо официально проживает в горном населенном пункте;

гражданин оформил статус жителя горного населенного пункта;

лицо имеет удостоверение об указанном статусе.

Чтобы оформить документы, необходимо обратиться в один из таких органов:

ЦНАП;

сельский или городской совет;

органы местного самоуправления.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.