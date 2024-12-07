Пенсія в Україні: у кого зросте пенсія на 20% у грудні

Для отримання доплати пенсіонеру необхідно проживати в гірській місцевості.

Деякі пенсіонери можуть розраховувати на спеціальну надбавку в розмірі 20%. Вона призначена для громадян України, які проживають офіційно в гірських населених пунктах. Цю надбавку отримують не тільки корінні жителі, а й переселенці, які обрали такі регіони для життя. Про це йдеться в законі "Про статус гірських населених пунктів в Україні".

"Розмір державних пенсій, стипендій, усіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які набули статусу особи, яка працює, проживає або навчається на території населеного пункту, якому надано статус гірничого, збільшується на 20%", — ідеться в законі.

Надбавка надається за таких умов:

особа офіційно проживає в гірському населеному пункті;

громадянин оформив статус жителя гірського населеного пункту;

особа має посвідчення про зазначений статус.

Щоб оформити документи, необхідно звернутися до одного з таких органів:

ЦНАП;

сільська або міська рада;

органи місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.