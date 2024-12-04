Індексація виплат, доплати та бали за сплату внесків: оприлюднено проєкт пенсійної реформи

Передбачається застосовувати для обчислення розміру пенсії інформацію про суми сплачених страхових внесків замість інформації про заробітну плату (дохід), з якої сплачувався страховий внесок.

Міністерство соціальної політики представило проєкт пенсійної реформи. У рамках ініціативи планується впровадження базової пенсії в розмірі 30% від мінімальної зарплати, а також системи нарахування балів за сплату страхових внесків. Про це повідомляє пресслужба ФПУ.

Очікується, що цей законопроєкт збільшить виплати для 80% пенсіонерів, усуне дисбаланси між пенсіями, призначеними в різні періоди, а також полегшить облік пенсійних прав і зробить розрахунки майбутніх виплат прозорішими.

У пояснювальній записці до проєкту зазначено, що пропонується усунути невідповідності в системі солідарного пенсійного забезпечення, впровадити єдині принципи розрахунку пенсій і забезпечити пряму залежність розміру пенсії від суми сплачених страхових внесків. Планується, що під час розрахунку пенсії використовуватимуться дані про суми внесених страхових внесків, а не інформація про заробітну плату (дохід), з якої вони були сплачені.

Планується відмовитися від обмеження максимального розміру солідарної пенсії. Також пропонується запровадити базову пенсію, яка замінить складну і непрозору систему безлічі доплат і коригувань, не пов'язаних зі статусом.

"Фактично йдеться про поглинання таких доплат однією сумою — базовою частиною пенсії. Крім того, базова частина пенсії забезпечить мінімальний рівень пенсійного забезпечення в солідарній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування для осіб, які набули право на пенсію за віком", — ідеться в документі.

Пропонується виключити з поняття "пенсія" всі надбавки та виплати, пов'язані зі статусом або іншими привілеями, які фінансуються з державного бюджету. Законодавчі норми, що регулюють такі доплати та привілеї, передбачається об'єднати в єдиному законі про державні соціальні доплати та інші виплати, прибравши їх із низки окремих нормативних актів.

Базова пенсія та бали — що відомо про нову пенсійну реформу

Пенсія за віком складатиметься з двох частин: базової та страхової. Розмір базової частини становитиме 30% від мінімальної заробітної плати за поточний рік, за вирахуванням податків та інших обов'язкових платежів.

Розмір страхової частини пенсії визначається на основі суми внесків, сплачених людиною за весь період її трудової діяльності.

Вартість одного пенсійного бала розраховується за формулою, що враховує середню зарплату, з якої сплачено страхові внески за минулий рік, і середнє значення в 4200 балів, яке можна заробити за 35 років страхового стажу за умови регулярної сплати внесків.

Вартість одного бала визначається Кабінетом міністрів і затверджується щорічно з 1 березня.

Індексація пенсій

Законопроєкт передбачає зміну підходів до перерахунку пенсій у зв'язку з індексацією. Важливо зазначити, що основним орієнтиром для рівня пенсійного забезпечення є коефіцієнт заміщення — відсоток від заробітної плати. Враховуючи, що темпи зростання заробітної плати в середньому та довгостроковому періодах зазвичай випереджають інфляцію, пропонується оновлювати страхову частину пенсії з урахуванням зростання середньої заробітної плати.

"Зростання пенсій відповідатиме процесам, що відбуваються в економіці: зростуть заробітні плати (збільшаться суми надходжень від внесків) — зростуть пенсії, сповільнюється зростання заробітних плат — сповільнюється зростання пенсій", — ідеться в пояснювальній записці.

Також змінюються підходи до перерахунку пенсій для тих, хто продовжує працювати після виходу на пенсію. Для пенсіонерів, які працюють, перерахунок здійснюватиметься автоматично щороку. Розмір пенсії збільшуватиметься залежно від кількості накопиченого стажу.

Спеціальні пенсії

Для створення прозорої та справедливої пенсійної системи, що ґрунтується на математичних моделях та актуарних прогнозах без необхідності "ручного" втручання, додаткові пільги (доплати, надбавки, підвищення, багаторазове зарахування стажу тощо), які встановлені різноманітними законодавчими актами, виводяться зі складу пенсії в солідарній системі та перетворюються на окремі виплати — державні соціальні доплати пенсіонерам.

Усі наявні наразі доплати, підвищення, додаткові пенсії, надбавки та інші види виплат, що мають статусний характер або надаються за певні заслуги чи особливості роботи (які не підпадають під страхові принципи), буде збережено та об'єднано в одному законі — новій редакції закону "Про пенсії за особливі заслуги". Відповідно до цього, норми, що регулюють такі виплати в чинних спеціальних законах, буде перенесено й уточнено в межах цього нового закону.

Розмір додаткових державних соціальних виплат до пенсії для кожної категорії громадян визначатиметься як відсоток від базової величини, яка на момент початку реформи відповідатиме прожитковому мінімуму для непрацездатних. Надалі базова величина буде щорічно затверджуватися Верховною Радою в законі про державний бюджет України з урахуванням економічного зростання. Соціальні доплати пенсіонерам та одержувачам інших виплат фінансуватимуться з державного бюджету і виплачуватимуться Пенсійним фондом України разом із пенсією, як зазначено в пояснювальній записці.

Пенсія для людей з мінімальним стажем

Законопроєкт передбачає розширення доступу до пенсійного забезпечення для людей, які досягли 65 років, але не мають достатнього страхового стажу, незважаючи на внесення значних страхових внесків.

Зокрема, пропонується надати право на пенсію за віком незалежно від мінімальної вимоги в 15 років страхового стажу, якщо до досягнення 65 років громадяни сплатили внески, еквівалентні сумі внесків за 30 років стажу з мінімальної заробітної плати.

При цьому інші чинні параметри визначення права на пенсію (вимоги до страхового стажу та віку виходу на пенсію) залишаються без змін.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.