Индексация выплат, доплаты и баллы за уплату взносов: обнародован проект пенсионной реформы

Предполагается применять для исчисления размера пенсии информацию о суммах уплаченных страховых взносов вместо информации о заработной плате (доходе), с которой уплачивался страховой взнос.

Министерство социальной политики представило проект пенсионной реформы. В рамках инициативы планируется внедрение базовой пенсии в размере 30% от минимальной зарплаты, а также системы начисления баллов за уплату страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба ФПУ.

Ожидается, что данный законопроект увеличит выплаты для 80% пенсионеров, устранит дисбалансы между пенсиями, назначенными в разные периоды, а также облегчит учет пенсионных прав и сделает расчеты будущих выплат более прозрачными.

В пояснительной записке к проекту указано, что предлагается устранить несоответствия в системе солидарного пенсионного обеспечения, внедрить единые принципы расчета пенсий и обеспечить прямую зависимость размера пенсии от суммы уплаченных страховых взносов. Планируется, что при расчете пенсии будут использоваться данные о суммах внесенных страховых взносов, а не информация о заработной плате (доходе), с которой они были уплачены.

Планируется отказаться от ограничения максимального размера солидарной пенсии. Также предлагается ввести базовую пенсию, которая заменит сложную и непрозрачную систему множества доплат и корректировок, не связанных со статусом.

"Фактически речь идет о поглощении таких доплат одной суммой — базовой частью пенсии. Кроме того, базовая часть пенсии обеспечит минимальный уровень пенсионного обеспечения в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования для лиц, получивших право на пенсию по возрасту", — говорится в документе.

Предлагается исключить из понятия "пенсия" все надбавки и выплаты, связанные со статусом или другими привилегиями, которые финансируются из государственного бюджета. Законодательные нормы, регулирующие такие доплаты и привилегии, предполагается объединить в едином законе о государственных социальных доплатах и других выплатах, убрав их из ряда отдельных нормативных актов.

Базовая пенсия и баллы — что известно про новую пенсионную реформу

Пенсия по возрасту будет состоять из двух частей: базовой и страховой. Размер базовой части составит 30% от минимальной заработной платы за текущий год, за вычетом налогов и других обязательных платежей.

Размер страховой части пенсии определяется на основе суммы взносов, уплаченных человеком за весь период его трудовой деятельности.

Стоимость одного пенсионного балла рассчитывается по формуле, учитывающей среднюю зарплату, с которой уплачены страховые взносы за прошедший год, и среднее значение в 4200 баллов, которое можно заработать за 35 лет страхового стажа при регулярной уплате взносов.

Стоимость одного балла определяется Кабинетом министров и утверждается ежегодно с 1 марта.

Индексация пенсий

Законопроект предусматривает изменение подходов к перерасчету пенсий в связи с индексацией. Важно отметить, что основным ориентиром для уровня пенсионного обеспечения является коэффициент замещения — процент от заработной платы. Учитывая, что темпы роста заработной платы в среднем и долгосрочном периодах обычно опережают инфляцию, предлагается обновлять страховую часть пенсии с учетом роста средней заработной платы.

"Рост пенсий будет соответствовать происходящим в экономике процессам: возрастут заработные платы (увеличатся суммы поступлений от взносов) — возрастут пенсии, замедляется рост заработных плат — замедляется рост пенсий", — говорится в пояснительной записке.

Также изменяются подходы к перерасчету пенсий для тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию. Для работающих пенсионеров перерасчет будет производиться автоматически каждый год. Размер пенсии будет увеличиваться в зависимости от количества накопленного стажа.

Специальные пенсии

Для создания прозрачной и справедливой пенсионной системы, основанной на математических моделях и актуарных прогнозах без необходимости "ручного" вмешательства, дополнительные льготы (доплаты, надбавки, повышения, многократные зачисления стажа и прочее), установленные различными законодательными актами, выводятся из состава пенсии в солидарной системе и преобразуются в отдельные выплаты — государственные социальные доплаты пенсионерам.

Все существующие на данный момент доплаты, повышения, дополнительные пенсии, надбавки и другие виды выплат, имеющие статусный характер или предоставляемые за определенные заслуги или особенности работы (не подпадающие под страховые принципы), будут сохранены и объединены в одном законе — новой редакции закона "О пенсиях за особые заслуги". В соответствии с этим, нормы, регулирующие такие выплаты в действующих специальных законах, будут перенесены и уточнены в рамках этого нового закона.

Размер дополнительных государственных социальных выплат к пенсии для каждой категории граждан будет определяться как процент от базовой величины, которая на момент начала реформы будет соответствовать прожиточному минимуму для нетрудоспособных. В дальнейшем базовая величина будет ежегодно утверждаться Верховной Радой в законе о государственном бюджете Украины с учетом экономического роста. Социальные доплаты пенсионерам и получателям других выплат будут финансироваться из государственного бюджета и выплачиваться Пенсионным фондом Украины вместе с пенсией, как указано в пояснительной записке.

Пенсия для людей с минимальным стажем

Законопроект предполагает расширение доступа к пенсионному обеспечению для людей, достигших 65 лет, но не имеющих достаточного страхового стажа, несмотря на внесение значительных страховых взносов.

В частности, предлагается предоставить право на пенсию по возрасту вне зависимости от минимального требования в 15 лет страхового стажа, если до достижения 65 лет граждане уплатили взносы, эквивалентные сумме взносов за 30 лет стажа с минимальной заработной платы.

При этом другие действующие параметры определения права на пенсию (требования к страховому стажу и возрасту выхода на пенсию) остаются без изменений.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.