В Украине введут новую индексацию пенсий: что изменится

Новая формула расчета пенсии будет привязана к минимальной и средней зарплате и состоит из двух частей: базовой и страховой.

В Украине представили проект пенсионной реформы от Министерства социальной политики, который предполагает изменение принципа ежегодной индексации пенсий. Документ опубликован Федерацией профсоюзов. Индексация, как и ранее, будет проводиться раз в год в марте. Однако вместо текущего метода, предусматривающего пересчет пенсий с учетом 50% инфляции и 50% роста зарплат, планируется внедрение новой формулы расчета. Как говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Новая система направлена на предотвращение "устаревания" пенсий. В 2025 году мартовская индексация сохранится, однако уже в июле все пенсии могут быть пересчитаны по новой формуле. Какой именно размер прибавки ожидается, пока не уточняется. Если реформу утвердят, с 2026 года мартовская индексация будет заменена пересчетом пенсий по обновленному принципу. Это позволит уравнять размеры выплат для новых пенсионеров и тех, кто вышел на пенсию ранее.

Новая формула расчета пенсий будет базироваться на минимальной и средней зарплате и включать две составляющие: базовую и страховую части. Базовая часть составит 30% от минимальной зарплаты после вычета налогов. Страховая часть будет рассчитываться в баллах, которые зависят от трудового стажа и уровня заработной платы. Например, за каждый месяц работы со средней зарплатой можно заработать 10 баллов. Таким образом, за 35 лет стажа при средней зарплате можно накопить 4200 баллов.

В статье 19 проекта закона прописали "порядок исчисления суммы баллов". Сейчас вместо баллов в формуле используют коэффициент оценки стажа и коэффициент оценки зарплаты. Теперь весь стаж и зарплату переведут в баллы. Для этого уплаченные с вашей зарплаты взносы разделят на взносы, которые вы должны были бы уплатить из средней зарплаты, и умножат на 10. Например, если взнос из средней зарплаты за месяц составляет 4 тыс. грн, ровно столько за вас и заплатил работодатель, вы получаете 10 баллов. Если ваша зарплата была вдвое выше средней – 20 баллов, а если вдвое меньше – 5 баллов.

Следовательно, "среднестатистический" украинец, который работал 35 лет и на протяжении всей карьеры, с первого до последнего дня, получал среднюю зарплату, может заработать 4200 баллов (10 баллов в месяц, 120 баллов в год и 4200 баллов – за 35 лет). Здесь есть определенный риск: среднюю зарплату будет устанавливать Пенсионный фонд. И если сейчас ПФУ использует среднюю зарплату, с которой уплачен взнос, то по новым правилам – "порядок устанавливается ПФУ с согласованием Минсоца". Согласно последним данным ПФУ (за сентябрь 2024-го), средняя зарплата составляет 18 020 грн.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.