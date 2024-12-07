В Україні введуть нову індексацію пенсій: що зміниться

Нова формула розрахунку пенсії буде прив'язана до мінімальної та середньої зарплати і складається з двох частин: базової та страхової.

В Україні представили проєкт пенсійної реформи від Міністерства соціальної політики, який передбачає зміну принципу щорічної індексації пенсій. Документ опубліковано Федерацією профспілок. Індексація, як і раніше, проводитиметься раз на рік у березні. Однак замість поточного методу, що передбачає перерахунок пенсій з урахуванням 50% інфляції та 50% зростання зарплат, планується впровадження нової формули розрахунку. Як ідеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Нова система спрямована на запобігання "застаріванню" пенсій. У 2025 році березнева індексація збережеться, проте вже в липні всі пенсії можуть бути перераховані за новою формулою. Який саме розмір надбавки очікується, поки що не уточнюють. Якщо реформу затвердять, з 2026 року березнева індексація буде замінена перерахунком пенсій за оновленим принципом. Це дасть змогу зрівняти розміри виплат для нових пенсіонерів і тих, хто вийшов на пенсію раніше.

Нова формула розрахунку пенсій базуватиметься на мінімальній і середній зарплаті та включатиме дві складові: базову і страхову частини. Базова частина становитиме 30% від мінімальної зарплати після вирахування податків. Страхову частину розраховуватимуть у балах, які залежать від трудового стажу та рівня заробітної плати. Наприклад, за кожен місяць роботи із середньою зарплатою можна заробити 10 балів. Таким чином, за 35 років стажу при середній зарплаті можна накопичити 4200 балів.

У статті 19 проєкту закону прописали "порядок обчислення суми балів". Зараз замість балів у формулі використовують коефіцієнт оцінки стажу і коефіцієнт оцінки зарплати. Тепер весь стаж і зарплату переведуть у бали. Для цього сплачені з вашої зарплати внески розділять на внески, які ви мали б сплатити із середньої зарплати, і помножать на 10. Наприклад, якщо внесок із середньої зарплати за місяць становить 4 тис. грн, рівно стільки за вас і заплатив роботодавець, ви отримуєте 10 балів. Якщо ваша зарплата була вдвічі вищою за середню — 20 балів, а якщо вдвічі меншою — 5 балів.

Отже, "середньостатистичний" українець, який працював 35 років і впродовж усієї кар'єри, з першого до останнього дня, отримував середню зарплату, може заробити 4200 балів (10 балів на місяць, 120 балів на рік і 4200 балів — за 35 років). Тут є певний ризик: середню зарплату встановлюватиме Пенсійний фонд. І якщо зараз ПФУ використовує середню зарплату, з якої сплачено внесок, то за новими правилами — "порядок встановлюється ПФУ за погодженням Мінсоцу". Згідно з останніми даними ПФУ (за вересень 2024-го), середня зарплата становить 18 020 грн.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.