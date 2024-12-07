Украинские пенсионеры могут получить пенсию за полгода вперед: кого это касается

Некоторые пенсионеры в Украине имеют право единовременно получить выплату за 6 месяцев. Это возможно при одном условии.

По украинскому законодательству пенсию в Украине можно получить заранее за полгода, если пенсионер планирует переехать за границу для постоянного проживания. Для того, чтобы получить выплату, нужно подать в Пенсионный фонд Украины соответствующее заявление и приложить к нему документы, подтверждающие переезд, объясняют в ПФУ.

В статье 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" указано, что пенсионер, который переезжает за границу, может получить заранее назначенную ему в Украине пенсию за шесть месяцев. Срок считается с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту постоянного проживания.

Получить выплату можно непосредственно перед отъездом. Для этого надо лично обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением. К нему необходимо приложить загранпаспорт с записью о выезде за границу на место постоянного проживания, паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства. Также для оформления выплаты нужна справка о снятии с регистрации места жительства в Украине.

Деньги пенсионный фонд начислит на текущий счет в банке.

Напомним, СМИ сегодня также сообщали, что в Украине введут новую индексацию пенсий, которая будет зависеть от минимальной и средней зарплаты и состоять из страховой и базовой части.

Также 5 декабря Фокус рассказывал, кому из пенсионеров нужно подтвердить в ПФУ, что они "являются живыми", чтобы не потерять выплаты.